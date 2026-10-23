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Knicks admiten que usar anillos de campeón en un email para hacer una campaña interna fue un 'error'

NUEVA YORK (AP) — Madison Square Garden afirma que un correo electrónico que llevó a empleados a creer que estaban eligiendo un anillo de campeonato de los Knicks, pero que en realidad era un intento de suplantación de identidad (phishing), fue un “error desafortunado”.

Jalen Brunson, centro, de los Knicks de Nueva York, le muestra a su padre, Rick Brunson, el anillo de campeón de la NBA, previo al partido inaugural de la temporada entre los Knicks de Nueva York y los 76ers de Filadelfia, el martes 20 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
Jalen Brunson, centro, de los Knicks de Nueva York, le muestra a su padre, Rick Brunson, el anillo de campeón de la NBA, previo al partido inaugural de la temporada entre los Knicks de Nueva York y los 76ers de Filadelfia, el martes 20 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

La empresa añadió el viernes que más de 275 jugadores y empleados aun así recibirán anillos según lo previsto.

Los jugadores de los Knicks recibieron los anillos que se ganaron al conquistar el campeonato de la NBA el martes por la noche, antes de su derrota en el partido inaugural de la temporada ante Filadelfia. The Athletic informó el jueves que los entrenadores asistentes no recibieron argollas esa noche.

El reporte también indicó que en septiembre, empleados de MSG recibieron un correo electrónico que decía: “Felicitaciones, su Anillo de Campeonato para Empleados está aquí”. Mostraba un gráfico con dos diseños que podían seleccionarse, pero quienes hicieron clic en el enlace al final del correo fueron obligados a asistir a una clase obligatoria de ciberseguridad.

“La empresa había enviado previamente un correo electrónico a su equipo corporativo como una simulación de un ataque de phishing diseñada para reforzar nuestra seguridad contra hackers. Recientemente, MSG fue hackeada y extorsionada mediante el uso del inicio de sesión y la contraseña de un empleado obtenidos a través de un ataque de phishing similar. Usar los anillos como señuelo para captar la atención de los empleados fue un error desafortunado”, señaló un portavoz de Madison Square Garden en un comunicado.

“El equipo está obsequiando más de 275 anillos de campeonato y joyería a jugadores, entrenadores, empleados y otros miembros de la familia de los Knicks, con un valor de más de 3,7 millones de dólares, en reconocimiento a sus contribuciones y para celebrar este logro”.

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