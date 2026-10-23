Kimi Antonelli acaricia er el campeón más joven de F1 al volver a Texas

El piloto de Mercedes Kimi Antonelli durante la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Estados Unidos, el viernes 23 de octubre de 2025, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay) AP

El piloto de Mercedes largará el Gran Premio de Estados Unidos el domingo con el campeonato de la Fórmula Uno al alcance de la mano.

Sería mucho pedir ganar el título el domingo, y todo tendría que encajar a la perfección. Pero podría ocurrir. Y si sucede, Antonelli se convertiría en el campeón más joven en la historia de la F1 y en el primer italiano desde Alberto Ascari en 1953.

“Sin duda es una locura si lo piensas, pero por eso no lo voy a pensar. Los otros necesitan tener un mal resultado, lo cual es poco probable que pase”, indicó Antonelli.

Una victoria de Antonelli, sumada a que George Russell, su compañero de Mercedes, termine noveno o más atrás y a que Lewis Hamilton, de Ferrari, finalice quinto o más atrás, lo aseguraría. Es un enredo de fórmulas matemáticas.

Incluso si no cuadran, Antonelli se irá de Austin más cerca del campeonato, ya que a sus rivales simplemente se les están acabando las carreras que quedan en el calendario para alcanzarlo.

Cuandoquiera que coronen a Antonelli, será el broche de una temporada en la que Mercedes saltó al frente de la parrilla desde la carrera inaugural, impulsado por una nueva generación de monoplazas.

Muchos pensaban que sería Russell quien estaría en la posición de Antonelli hacia finales de octubre. Era el piloto veterano número 1 del equipo. Ganó la primera carrera.

Antonelli lo alcanzó rápidamente, lo superó y, al final, dejó a su compañero atrás en una nube de frustración. Antonelli ganó las cinco carreras siguientes y suma ocho victorias en total.

"Ha sido realmente genial ver sus actuaciones este año. Es enormemente impresionante, y se merece ser el campeón”, dijo Hamilton, siete veces campeón con McLaren y Mercedes.

El piloto de Cadillac Valtteri Bottas fue compañero de Antonelli en Mercedes en 2025 y observó los altibajos de su temporada de novato.

“Este año simplemente está llevando las cosas al siguiente nivel. Me hace sentir orgulloso. No ha mostrado ninguna señal de presión o debilidad”, dijo Bottas.

Factores fuera de la pista también podrían ayudar a Antonelli en su persecución del título.

Las dos últimas carreras del calendario son en Qatar y Abu Dabi. Los responsables de la F1 han dicho que planean disputar ambas, incluso en medio de las tensiones en Oriente Medio por la guerra con Irán. Pero los directivos están preparando una posible carrera sustituta en Imola, en Italia.

Si la temporada se acorta, eso podría entregarle el título a Antonelli de manera directa, ya que no quedarían suficientes carreras para alcanzarlo.

La arremetida de Verstappen

El piloto de Red Bull parecería el favorito para ganar el domingo tras victorias dominantes en Malasia y Singapur. Verstappen tiene cuatro triunfos en su carrera en Texas. Ha sido un giro de forma impresionante para el ex campeón de cuatro títulos, después de un inicio lento y frustrante que planteó dudas sobre si incluso podría dejar la F1.

Ferrari también ha mostrado ritmo al final

Isack Hadjar, el compañero de equipo de Verstappen, causó revuelo cuando dijo que Red Bull no tenía el auto más rápido en Singapur.

“Creo que si pones a Max en el Ferrari, habría ganado la carrera con más margen”, dijo Hadjar el jueves.

Eso es noticia para Hamilton.

“Vamos a tener opiniones diferentes ahí", señaló Hamilton. "Tal vez el circuito se adapte a nuestro auto, y tal vez ellos tengan un fin de semana excepcional. Tal vez Mercedes tenga otro fin de semana flojo, y nosotros estaremos ahí para aprovecharlo”.

Los pilotos aman el circuito, odian los baches

La mayoría de los pilotos elogian el de Austin como uno de los mejores circuitos del mundo. Y cada año se quejan de los baches que pueden convertir una carrera de 90 minutos en una pesadilla para la zona lumbar.

“Me encanta este circuito, me encanta este lugar. Uno de los mejores trazados de todos. Pero para mí los baches son inaceptables”, comentó Verstappen.

El circuito ha tenido problemas de baches desde hace tiempo debido al suelo blando que hay debajo. Los responsables de la pista han hecho reparaciones periódicas desde que se inauguró en 2012. Los baches son más visibles en la recta larga, pero Verstappen dijo que los pilotos los sienten más en las zonas de frenada.

El campeón defensor Lando Norris coincidió en que es un problema. También dijo que no es algo exclusivo de Austin.

“Quiero decir, está bastante mal", dijo el piloto de McLaren. "Hay muchos lugares en los que necesito tomar pastillas para el dolor de cabeza antes de salir, simplemente porque está tan bacheado y te golpeas la cabeza bastante fuerte contra los reposacabezas y esas cosas”.

La temporada de debut de Cadillac

La temporada de debut del equipo estadounidense ha incluido las dificultades esperadas para los pilotos Sergio Pérez y Bottas, quienes no han logrado terminar carreras un total combinado de 16 veces. El equipo no ha sumado puntos.

Austin y las próximas carreras en Las Vegas son, al menos, una oportunidad para abrazar las raíces estadounidenses del equipo con una decoración temática de vaquero en sus autos este fin de semana.

“Nuestro enfoque está en el auto del próximo año. Es un proyecto a largo plazo. Sabemos que va a ser un final de año duro para nosotros, pero en realidad se trata de construir la base para el futuro”, manifestó Bottas.

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FUENTE: AP