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Ketel Marte no se presenta al juego y Diamondbacks lo ponen en la lista restringida

BOSTON (AP) — Los Diamondbacks de Arizona colocaron al dominicano Ketel Marte en la lista restringida después de que el infielder All-Star no se presentara al juego del lunes por la noche contra Boston.

Ketel Marte (4), de los Dfiamondbacks de Arizona, batea un sencillo productor de una carrera mientras Brett Sullivan, receptor de los Rockies de Colorad, espera la pelota durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 12 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Ketel Marte (4), de los Dfiamondbacks de Arizona, batea un sencillo productor de una carrera mientras Brett Sullivan, receptor de los Rockies de Colorad, espera la pelota durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 12 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los Diamondbacks no dieron una razón para la medida. Retrasaron la publicación de su alineación titular hasta unos 15 minutos antes del primer lanzamiento.

Arizona llamó de vuelta al infielder venezolano José Fernández para ocupar el lugar de Marte en el roster.

Marte, tres veces All-Star, batea para .249 con 21 jonrones y 67 carreras impulsadas en 118 juegos esta temporada.

Marte fue incluido en la lista restringida hace un año cuando su casa fue asaltada durante la pausa del Juego de Estrellas. Se disculpó por perderse tres juegos después de volar de regreso a su hogar en la República Dominicana.

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FUENTE: AP

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