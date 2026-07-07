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Kepler vuelve tras suspensión y castiga a los Padres en paliza 8-0 de Arizona

SAN DIEGO (AP) — Max Kepler bateó un jonrón e impulsó cuatro carreras para liderar a los Diamondbacks de Arizona a una victoria por 8-0 sobre los decaídos Padres de San Diego la noche del lunes.

Max Kepler, derecha, de los Diamondbacks de Arizona, es felicitado por el coach de tercera base, J.R. House, izquierda, después de disparar un jonrón de tres carreras ante los Padres de San Diego, en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 6 de julio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Derrick Tuskan)
Max Kepler, derecha, de los Diamondbacks de Arizona, es felicitado por el coach de tercera base, J.R. House, izquierda, después de disparar un jonrón de tres carreras ante los Padres de San Diego, en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 6 de julio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Derrick Tuskan) AP

Fue el primer cuadrangular de Kepler desde que regresó de una suspensión de 80 juegos tras dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento. Los Diamondbacks activaron a Kepler el 25 de junio.

Los Padres están en caída libre: perdieron nueve de sus últimos 10 juegos y 28 de sus últimos 43.

Los equipos llegaron al partido con récords idénticos de 44-45. La victoria colocó a los Diamondbacks en el segundo lugar del Oeste de la Liga Nacional, mientras que los Padres cayeron al tercer puesto.

El abridor de los Diamondbacks, Brando Pfaadt (2-1), trabajó cinco entradas, permitió cuatro hits y ponchó a seis.

El abridor de San Diego, Walker Buehler (5-5) —cuya 18va apertura de la temporada está empatada como la mayor cantidad en los Padres— recibió castigo en su segunda derrota consecutiva. Permitió siete carreras y siete imparables en cinco entradas. En su apertura anterior, el 1 de julio en Wrigley Field contra los Cachorros, Buehler permitió nueve carreras en cuatro entradas.

Buehler es el primer lanzador de las Grandes Ligas esta temporada en permitir 16 carreras limpias en dos salidas consecutivas.

Con los Diamondbacks arriba 3-0 en la tercera entrada, Kepler conectó un jonrón de tres carreras hacia el jardín derecho. Había impulsado una carrera en su turno anterior con un sencillo en la primera.

Arizona sumó dos carreras más con jonrones solitarios. El dominicano Geraldo Perdomo la sacó en la cuarta entrada ante Buehler y Nolan Arenado lo hizo en la sexta frente al relevista de los Padres Alek Jacob para poner la pizarra 8-0 a favor de los Diamondbacks.

Ryan Thompson lanzó dos entradas de relevo sin permitir carreras por los Diamondbacks.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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