Kenia confirma noveno caso de ébola

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El Ministerio de Salud indicó que aún no había evidencia de transmisión más allá de los contactos conocidos del primer paciente.

Las autoridades también han identificado a 135 contactos vinculados a los nueve pacientes, y 134 están ahora en cuarentena. El ministerio señaló que la lista seguirá creciendo a medida que se identifique a más personas que hayan estado en contacto con cualquiera de los nueve pacientes.

Kenia anunció su primer caso de ébola el 6 de octubre, que involucró a un hombre que viajó desde la República Democrática del Congo vía Uganda antes de llegar a Nairobi el 3 de octubre. Un familiar lo llevó en automóvil a un hospital, donde dio positivo a la enfermedad el 5 de octubre. Murió ese mismo día.

Desde entonces, cuatro de sus familiares y cuatro trabajadores de la salud han dado positivo.

El ébola es altamente contagioso y se propaga por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada, incluida la sangre y el vómito, o por contacto con materiales y superficies contaminados, como ropa y sábanas. Congo está atravesando su brote más mortífero, con al menos 4.000 muertes desde mayo.

El Ministerio de Salud de Kenia informó el martes que se esperaba que el primer grupo de contactos complete el período de cuarentena de 21 días el 25 de octubre. A quienes no hubieran desarrollado síntomas se les permitiría regresar a casa.

El ministerio pidió a las comunidades que los recibieran de vuelta, al afirmar que “no representan ningún riesgo de infección”. _________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP