americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kawhi Leonard anota 28 puntos en la victoria 119-108 de Clippers sobre Bulls

LOS ÁNGELES (AP) — Kawhi Leonard anotó 28 puntos, Bennedict Mathurin sumó 26 y los Clippers de Los Ángeles ampliaron a cuatro su número de triunfos consecutivos, al derrotar el viernes 119-108 a los Bulls de Chicago.

Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles, avanza junto a Leonard Miller, de los Bulls de Chicago, en el encuentro del viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Ryan Sun)
Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles, avanza junto a Leonard Miller, de los Bulls de Chicago, en el encuentro del viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Ryan Sun) AP

Jordan Miller agregó 14 puntos para ayudar a que los Clippers, octavos en la clasificación, ganaran por séptima vez en ocho partidos y afianzaran su control de un pasaje en el minitorneo de play-in de la Conferencia Oeste.

Tras comenzar la temporada con marca de 6-21, Los Ángeles tiene su mejor registro de la campaña con dos juegos por encima de .500, 34-32.

Leonard anotó al menos 20 puntos por 44º partido consecutivo para empatar el récord de la franquicia, establecido por Bob McAdoo con los Braves de Buffalo en 1974-75.

Los Clippers no contaron con Daruis Garland, adquirido en la fecha límite de canjes y quien está cuidando una lesión en el dedo gordo del pie izquierdo. Los Ángeles disputó el primero de dos partidos en noches consecutivas.

Josh Giddey logró su 11º triple-doble de la temporada para los Bulls con 20 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Tre Jones encestó 21 puntos y Matas Buzelis aportó 18. Sin embargo, los Bulls terminaron 2-3 en una gira por la Costa Oeste.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Cubanos incendian sede del Partido Comunista en Morón durante protestas masivas por apagones en Cuba

Cubanos incendian sede del Partido Comunista en Morón durante protestas masivas por apagones en Cuba

Joven herido de bala e incendio en sede del PCC durante protestas por apagones en Morón, Ciego de Ávila

Joven herido de bala e incendio en sede del PCC durante protestas por apagones en Morón, Ciego de Ávila

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter