Kallas califica de "terrorismo patrocinado por el Estado" un supuesto plan ruso con drones

Los ministros de Interior y Exteriores de Alemania, Alexander Dobrindt y Johann Wadephul, respectivamente, hablan con reporteros durante una conferencia de prensa en Berlín el 1 de septiembre de 2026, sobre un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el mes pasado con un dron cargado de explosivos. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

El gobierno alemán atribuyó el martes a Moscú el intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig/Halle el 4 de agosto, en el que se utilizó un dron cargado con explosivos, y anunció el cierre de un consulado ruso, entre otras medidas.

El dron fue hallado cerca de un avión ucraniano y fue desactivado. Funcionarios alemanes señalaron en aquel momento que el incidente suponía un nuevo nivel de peligro.

“Está claro que tiene todas las características del terrorismo patrocinado por el Estado. La pregunta es: ¿qué hacemos al respecto?”, declaró Kallas a reporteros antes de presidir una reunión de los ministros de Defensa del bloque en Irlanda.

Autoridades occidentales han acusado ampliamente a Moscú de llevar a cabo una campaña de sabotaje y desestabilización con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desacreditar a las naciones europeas.

La UE ya tiene previsto sancionar a más personas por la guerra de Rusia en Ucrania y tiene “en trámite 1.600 inclusiones en la lista relacionada con el complejo militar de Rusia, y quizá haya más que añadir”, indicó Kallas.

La naturaleza del intento de ataque y su atribución al Kremlin parecen justificar un nuevo enfoque por parte de Bruselas y quizá de la OTAN, pero los países miembros siguen siendo cautos ante la posibilidad de verse arrastrados a un conflicto abierto con una nación que tiene armas nucleares.

La UE ha impuesto casi dos docenas de paquetes de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania, dirigidos a aproximadamente 3.000 personas y entidades, incluido el presidente Vladímir Putin, varios oligarcas que lo respaldan y decenas de legisladores rusos.

También se han visto afectados bancos e instituciones financieras rusas, así como cientos de barcos que integran una flota fantasma que transporta petróleo de forma ilícita para alimentar el esfuerzo bélico de Putin, y muchas empresas, en particular firmas energéticas y fabricantes de drones.

as medidas se refieren principalmente a congelaciones de activos y prohibiciones de viaje. Personas y empresas de países considerados partidarios de Rusia también figuran en la lista de la UE, incluidos de Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP