Juzgado salvadoreño ordena juicio contra exministro de Obras Públicas por presunta corrupción

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Gutiérrez, que ejerció el cargo en la administración del entonces presidente Tony Saca (2004-2009), enfrentará juicio por supuesto peculado en perjuicio de la administración pública, informó la oficina de prensa de Centros Judiciales.

Según el dictamen de acusación, el presunto peculado ocurrió entre diciembre de 2005 y enero de 2007 durante el diseño y construcción del bulevar Diego de Holguín, tramo dos, en Santa Tecla, ahora bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

La investigación fiscal señaló que la obra estaba programada para ejecutarse en 420 días pero que al finalizar ese periodo no se concluyó pese a que los pagos mensuales a la empresa encargada se habían efectuado. Gutiérrez habría incurrido, agrega la investigación, en omisiones e incumplimientos que derivaron en desembolsos y pagos indebidos por parte del Estado salvadoreño.

Una pericia financiera contable estableció un perjuicio económico de 10.6 millones de dólares para las arcas del Estado.

El juzgado también decretó la rebeldía del exfuncionario y ordenó girar una orden de captura en su contra.

En septiembre de 2018, un tribunal de justicia de l país condenó al expresidente Saca a 10 años de prisión luego de ser procesado por desviar más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceros.

FUENTE: AP

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