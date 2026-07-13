Justicia paraguaya condena a 2 años de cárcel a exsenador argentino por intento de contrabando

Compartir en:









El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Paraguay condenó además a la entonces secretaria de Kueider, Iara Guinsel, a una pena de un año y diez meses de prisión condicional por el mismo motivo. Ambas condenas no son de cumplimiento efectivo.

Durante la lectura del fallo, la jueza Elsa García dijo que “constituye contrabando toda acción, omisión, operación o manejo" tendiente a “introducir al país o extraer de él mercaderías en violación a las leyes”. La magistrada acotó que a pesar de haber sido detectada la irregularidad a modo de intención, también se castiga la tentativa de contrabando.

Kueider y Guinsel fueron detenidos el 4 de diciembre de 2024 cuando intentaban cruzar el puente que une Brasil y Paraguay por la aduana de Ciudad del Este, situada en territorio paraguayo. Tras una inspección, los agentes aduaneros encontraron que estaban en poder de un total de 211.102 dólares, 640.000 guaraníes (unos 80 dólares de entonces) y 3,9 millones de pesos argentinos (unos 3.850 dólares de ese momento).

Ambos fueron imputados por intento de contrabando, un delito cuya pena puede ir desde el pago de multas hasta cinco años de cárcel. La justicia paraguaya les otorgó el beneficio del arresto domiciliario mientras se tramitaba la causa, por lo que ese tiempo les computará en la condena.

El 12 de diciembre de 2024, Kueider fue expulsado como miembro de la cámara de Senadores de Argentina. Enfrenta otras investigaciones en su país por presuntos enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El exsenador dijo ante el tribunal que “Iara termina siendo un daño colateral de una feroz persecución política que se inició en Argentina contra mi persona”. Guinsel agradeció en tanto haber recibido un juicio justo.

Kueider negó que el dinero fuera suyo y dijo que había acompañado a su secretaria a hacer un negocio en una empresa radicada en el país vecino. Kueider fue elegido senador por la provincia argentina de Entre Ríos en 2019 por el peronismo. Sin embargo, se diferenció de esa fuerza cuando votó a favor de un paquete de reformas económicas impulsado por el presidente Javier Milei a principios de 2024. FUENTE: AP