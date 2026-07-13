americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Justicia chilena condena a más de 14 años de prisión a dirigente indígena por ataques incendiarios

MONTEVIDEO (AP) — Un tribunal de la región chilena de Temuco condenó el lunes a diversas penas que suman 14 años de prisión al dirigente indígena Héctor Llaitul y a otros cuatro integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización que se adjudica ataques incendiarios y armados desde hace varios años en la región de Araucanía.

Todos fueron condenados a siete años de prisión en calidad de autores del delito reiterado de incendio y se les sumaron otros tres años por el delito de secuestro y otros tres años y 541 días por hurto. Llaitul y otro de los acusados, además, recibieron otros 541 días por porte ilegal de municiones.

Las penas son de cumplimiento efectivo y también incluyen el cobro de multas y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos.

Desde hace varios años, se le adjudica a la CAM, bajo el comando de Llaitul, la autoría de diversos ataques incendiarios y armados dirigidos contra maquinarias forestales, camiones y edificaciones de empresas forestales instaladas en territorios que en el pasado pertencieron a la etnia mapuche.

De origen mapuche, Llaitul es una conocida figura indígena en Chile y se hizo notable por exhortar la lucha armada para exigir la devolución de tierras ancestrales a los pueblos originarios del país sudamericano.

En 2020 fue investigado por el entonces gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) por presunto robo de madera y tres infracciones a la Ley de Seguridad del Estado.

El gobierno del presidente Gabriel Boric (2022-2026) amplió a fines de julio de 2022 la querella luego de que se difundiera un vídeo en el que Llaitul admitía que robaban madera para obtener fondos para “tener fierros (armas) y para tener tiros”.

El incremento de la violencia en las regiones de Araucanía y Biobío, 600 kilómetros al sur de la capital chilena, obligó a Boric a decretar desde mediados de mayo de 2022 un estado de emergencia que le permite utilizar a las Fuerzas Armadas en el patrullaje de las principales rutas de la zona y que continúa vigente.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Trump anuncia control de Ormuz y tasa del 20% a buques: Seremos guardianes del estrecho

Trump anuncia control de Ormuz y tasa del 20% a buques: "Seremos guardianes del estrecho"

Nueva FOTO de Damián Valdez-Galloso, acusado de asesinato en primer grado por muerte de El Taiger

Nueva FOTO de Damián Valdez-Galloso, acusado de asesinato en primer grado por muerte de El Taiger

Diplomático del regimen cubano llama Pinocho a Mike Waltz tras choque con EEUU en la ONU

Diplomático del regimen cubano llama "Pinocho" a Mike Waltz tras choque con EEUU en la ONU

Muere Lindsey Graham, senador republicano aliado de Trump y férreo crítico del régimen cubano

Muere Lindsey Graham, senador republicano aliado de Trump y férreo crítico del régimen cubano

Feminicidio en Cuba: madre de dos hijos muere tras caer de una azotea en Cienfuegos

Feminicidio en Cuba: madre de dos hijos muere tras caer de una azotea en Cienfuegos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter