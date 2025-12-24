americateve

Jueza respalda nuevo impuesto climático de Hawai para pasajeros de cruceros

HONOLULU (AP) — El fallo de una jueza federal despeja el camino para que Hawai incluya a los pasajeros de cruceros en un nuevo impuesto turístico destinado a ayudar a enfrentar el cambio climático, un gravamen que entrará en vigor a principios de 2026.

Un barco crucero en Honolulu el 23 de marzo del 2020. (AP foto/Caleb Jones)
La jueza Jill A. Otake negó el martes la solicitud que buscaba impedir la aplicación de la nueva ley a los cruceros. Es el primer gravamen de este tipo en la nación para ayudar a enfrentar el calentamiento atmosférico.

El gobernador de Hawai Josh Green firmó en mayo una legislación que aumenta los ingresos fiscales para abordar la erosión de las costas, incendios forestales y otros problemas climáticos. Los funcionarios estiman que el impuesto generará casi 100 millones de dólares anuales.

El gravamen aumenta las tarifas en las estancias de habitaciones de hotel y alquileres vacacionales, pero también impone un nuevo impuesto del 11% sobre las tarifas brutas pagadas por los pasajeros de cruceros, a partir del próximo año, prorrateado por el número de días que los barcos estén en los puertos de Hawai.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros impugnó el impuesto en una demanda, junto con una empresa de Honolulu que proporciona suministros y provisiones a los cruceros y negocios turísticos de Kauai y la Isla Grande. Entre sus argumentos está que la nueva ley viola la Constitución al gravar a los cruceros por el privilegio de entrar en los puertos de Hawai.

Los abogados de los demandantes también argumentaron que el impuesto perjudicaría el turismo al encarecer los cruceros. La demanda señala que la ley autoriza a los condados a cobrar un recargo adicional del 3%, elevando el total al 14% de las tarifas prorrateadas.

"El turismo de cruceros genera casi 1.000 millones de dólares en impacto económico total para Hawái y apoya miles de empleos locales, y seguimos enfocados en asegurar que ese éxito continúe sobre una base legal y sostenible", declaró Jim McCarthy, portavoz de la asociación, en un comunicado.

Los demandantes apelarán, según registros judiciales.

Hawai continuará defendiendo la ley, que requiere que los operadores de cruceros paguen su parte del impuesto sobre alojamientos transitorios para abordar las amenazas del cambio climático al estado, indicó en un comunicado la fiscal general del estado, Anne Lopez.

El gobierno federal intervino en el caso, calificando el impuesto como un "esquema para extorsionar a ciudadanos y empresas estadounidenses únicamente para beneficiar a Hawai", en conflicto con la ley federal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

