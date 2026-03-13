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Jueza de EEUU pausa el fin de TPS para algunos inmigrantes somalíes

BOSTON (AP) — Un fallo de un tribunal de Massachusetts suspendió temporalmente el viernes la inminente cancelación del Estatus de Protección Temporal (o TPS por sus siglas en inglés) para inmigrantes de Somalia.

ARCHIVO - Mujeres caminan por una calle del barrio de Cedar-Riverside, de mayoría somalí, en Minneapolis, el 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Jessie Wardarski/Archivo)
ARCHIVO - Mujeres caminan por una calle del barrio de Cedar-Riverside, de mayoría somalí, en Minneapolis, el 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Jessie Wardarski/Archivo) AP

El fallo de la jueza federal Allison D. Burroughs indica que habría consecuencias “de gran peso” si se permite que la designación de TPS para Somalia expire el martes. Defensores presentaron una moción de emergencia ante una corte federal para solicitar que se frenara la cancelación, después de que el gobierno del presidente Donald Trump prometiera poner fin a la designación el mes pasado durante una operación migratoria en Minneapolis, donde vive mucha población de origen somalí.

“Más de 1.000 personas se enfrentarán a ‘una miríada de riesgos graves’, entre ellos la detención y la deportación, la violencia física, si son devueltas a Somalia, y la separación forzada de sus familiares”, señala el fallo.

Burroughs manifestó que aplicar una suspensión administrativa y aplazar la decisión sobre la prórroga da tiempo a ambas partes para presentar escritos sobre la moción de emergencia.

“Mientras la suspensión esté vigente, la cancelación será nula, sin valor y sin efecto legal”, señala el fallo, que añade que quienes tengan el TPS o solicitudes pendientes conservarán derechos, incluida la elegibilidad para un permiso de trabajo y la protección contra la deportación y la detención.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional alegó que el fallo de la jueza nombrada por el expresidente Barack Obama es el ejemplo más reciente de cómo se impide a Trump “restaurar la integridad” del sistema migratorio de Estados Unidos.

“Temporal significa temporal”, dice el comunicado. “Las condiciones del país en Somalia han mejorado hasta el punto de que ya no cumple el requisito de la ley para el Estatus de Protección Temporal. Permitir que los ciudadanos somalíes permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario a nuestros intereses nacionales. El gobierno de Trump está poniendo a los estadounidenses primero”.

Representantes de los demandantes que impugnan la cancelación señalaron en un comunicado que, aunque la orden es temporal y “aún quedan muchas batallas por delante”, se sienten “alentados por la protección provisional que la orden de hoy brinda a todas las personas somalíes en Estados Unidos que tienen TPS o solicitudes de TPS pendientes”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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