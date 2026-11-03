Jueza de EEUU bloquea temporalmente plan de Trump de deportar afganos detenidos a Afganistán

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ARCHIVO - Un agente federal luce una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo) AP

La orden de la jueza Valerie Caproni vence el sábado. No hay deportaciones previstas antes de entonces.

Una carta encabezada por Scott Peters, representante demócrata de California, y firmada por otros 65 miembros de la Cámara de Representantes y el Senado señaló que estaban “extremadamente preocupados de que enviar a personas vulnerables” las expondría a “persecución, tortura o incluso la muerte”. La misiva fue enviada el lunes al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes también han advertido que quienes sean deportados podrían enfrentar represalias del Talibán.

Miles de afganos huyeron de la persecución y temían por sus vidas después de ayudar a las fuerzas armadas de Estados Unidos y a grupos de ayuda humanitaria en Afganistán.

El abogado del gobierno le dijo al tribunal en una audiencia el martes que Christopher George, subdirector adjunto de Operaciones de Ejecución y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo que el ICE “no tenía vuelos chárter ni comerciales planificados o confirmados con el propósito de deportar a ciudadanos afganos” a Afganistán o a Pakistán, “al menos hasta el final de esta semana”. El gobierno también señaló que el ICE reserva estos vuelos con semanas de anticipación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP