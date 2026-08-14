Jueza acepta trasladar nuevo juicio a Alex Murdaugh de condado donde ocurrieron los asesinatos

Alex Murdaugh conversa con su abogado, Dick Harpootlian, durante una audiencia de estado del caso el viernes 14 de agosto de 2026 en el Centro Judicial Marc H. Westbrook en Lexington, Carolina del Sur. (Tracy Glantz / The State vía AP, Pool) AP

Pero sigue sin resolverse una solicitud de la defensa para anular todo el caso, porque los abogados de Murdaugh sostienen que el principal investigador estatal mintió ante el jurado investigador que imputó a su cliente en 2022 y que otro investigador clave fue despedido por mala conducta tras aceptar un empleo en otra agencia.

La condena de Murdaugh y su sentencia de cadena perpetua por matar a su esposa y a su hijo fueron anuladas en mayo por la Corte Suprema de Carolina del Sur, luego que los magistrados determinaran que una secretaria judicial pudo haber influido en el jurado.

Murdaugh asistió el viernes con saco y corbata después que la jueza Debra McCaslin dictaminara que no tenía que usar uniforme penitenciario porque no representaba un riesgo de seguridad, aunque Murdaugh sigue encarcelado cumpliendo una condena federal de 40 años de prisión y una condena estatal de 27 años tras declararse culpable de robar alrededor de 12 millones de dólares a clientes y al bufete de abogados de su familia.

La jueza aceptó el viernes trasladar el nuevo juicio fuera del condado Colleton, donde ocurrieron los asesinatos y donde el primer juicio atrajo multitudes de medios y aficionados a los casos criminales, desbordando los pocos restaurantes y hoteles del condado de 40.000 habitantes.

McCaslin indicó que tenía que cambiar de lugar el juicio por toda la publicidad del primero, por las circunstancias de la secretaria judicial que contaminó al primer jurado y por las conexiones de los Murdaugh con la comunidad circundante, donde su padre, su abuelo y su bisabuelo fueron fiscales principales y el bufete de la familia dominó durante un siglo.

Aún no se ha decidido el lugar del nuevo juicio, y los abogados de Murdaugh llamaron al estrado a uno de sus propios abogados para que declarara sobre por qué el condado Charleston, donde él vivía, sería perfecto.

El testimonio duró 30 minutos, y el fiscal Creighton Waters, visiblemente molesto, preguntaba sobre lo caro que es Charleston y lo difícil que es encontrar estacionamiento.

La jueza señaló que quiere tomarse su tiempo e investigar hoteles y la disponibilidad de salas de audiencias para el nuevo juicio, previsto para comenzar el 5 de abril.

No se escuchan argumentos sobre desestimar el caso

McCaslin no escuchó el viernes argumentos para desestimar el caso.

La defensa ha anunciado que aportará más información por escrito sobre por qué considera que el caso debe desestimarse, dado que el agente David Owen, de la División de Aplicación de la Ley del estado, le dijo a un jurado investigador en 2023 que se encontró sangre en una camisa que Murdaugh llevaba puesta, cuando otro agente determinó que no se había hallado sangre.

Los abogados de Murdaugh también están preocupados por el exagente Ryan Kelly, quien testificó sobre cómo los investigadores creían que Murdaugh le pagó a otro hombre para que le disparara en la cabeza y así su hijo pudiera cobrar millones en dinero de un seguro de vida, pero el disparo sólo lo rozó.

Después del juicio, Kelly aceptó un empleo en la policía del condado Charleston, pero fue despedido por acoso y conducta indebida. No se han divulgado más detalles.

Caso Murdaugh sigue fascinando a aficionados a casos criminales

La sensación de los casos criminales sigue cautivando. Decenas de reporteros, podcasters, blogueros y otras personas estuvieron en la sala del tribunal del condado Lexington para conocer las últimas novedades del caso, que combina dinero, violencia, poder y justicia sureña de pueblo pequeño. Después, aficionados detuvieron al abogado defensor Dick Harpootlian en el sofocante estacionamiento para tomarse selfis.

“El caso Murdaugh es un circo de fenómenos total”, afirmó Harpootlian en la sala del tribunal, al argumentar a favor de trasladar el caso.

Los fiscales sostienen que Murdaugh le disparó a su esposa, Maggie, y a su hijo menor, Paul, de 22 años, porque creía que la simpatía por sus muertes le daría tiempo para arreglar sus delitos financieros. En ese momento, en 2021, estaba cerca de quedar expuesto tanto por su bufete como por la familia de un adolescente que presentó una demanda por muerte por negligencia después que Paul chocara una lancha al momento en que bebía alcohol.

Un jurado declaró culpable a Murdaugh de dos cargos de asesinato en 2023. Aunque admite que es ladrón, estafador de seguros, mal abogado y adicto a los opioides desde hace mucho tiempo, ha negado rotundamente los asesinatos.

La jueza resolvió otros asuntos el viernes y pidió a la defensa determinar si queda suficiente material de ADN —cada vez más escaso— hallado bajo las uñas de Maggie Murdaugh para que tanto la fiscalía como la defensa puedan realizar pruebas adicionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP