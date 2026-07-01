Juez suspende la escolta obligatoria a periodistas del NYT en el Pentágono

ARCHIVO – El Pentágono, visto desde la ventana de un avión, el 27 de agosto de 2023, en Washington. (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo) AP

El juez de distrito en Washington, Paul L. Friedman, afirmó que esa política violaba la Primera Enmienda y emitió un fallo preliminar el martes que prohíbe el requisito, mientras The New York Times continúa su batalla legal contra las restricciones del departamento.

En la orden no se especifica si los periodistas de otras organizaciones también quedarían exentos de esa política.

El periódico demandó al Departamento de Defensa en mayo por segunda vez en cinco meses. Las demandas han alimentado una creciente tensión entre los medios de comunicación de Estados Unidos y el gobierno republicano, tanto en el ámbito público como en los tribunales.

“La decisión de hoy, bien fundamentada, reafirma los derechos de la prensa, amparados por la Primera Enmienda, a cubrir el Pentágono sin restricciones diseñadas para impedir que el público sepa lo que hace el ejército”, señaló el portavoz Charlie Stadtlander. “El tribunal reconoció que la nueva política del Pentágono, implementada apresuradamente, fue una clara violación de la Constitución”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, publicó en X a última hora del martes que el departamento “discrepa enérgicamente” con la decisión de Friedman. “Este fallo elimina medidas de seguridad razonables y facilitará que información sensible y clasificada llegue a nuestros adversarios”.

El Times presentó su primera demanda en diciembre por las normas impuestas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que buscaban limitar el acceso de los medios.

La política de escolta se implementó en marzo tras un fallo de Friedman que había anulado restricciones anteriores. El juez sostuvo que estas violaban los derechos del reportero del Times, Julian E. Barnes, y del periódico.

Al mes siguiente, el juez dictaminó que la política provisional violaba su orden de marzo. Pero la política de escolta se mantuvo vigente cuando un tribunal de apelaciones suspendió parte del fallo de Friedman mientras el gobierno apelaba. El proceso de apelación continúa.

El Times y otros medios abandonaron el Pentágono en octubre en lugar de aceptar las restricciones de Hegseth. Siguen cubriendo al ejército de Estados Unidos desde fuera del edificio. Un nuevo cuerpo de prensa aprobado por el departamento ocupa actualmente el espacio del Pentágono.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP