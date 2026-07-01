americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Juez suspende la escolta obligatoria a periodistas del NYT en el Pentágono

Un juez federal ordenó al Departamento de Defensa que suspenda temporalmente su exigencia de que los periodistas de The New York Times estén acompañados por un escolta oficial, en otro revés para los esfuerzos del gobierno de Trump por restringir el acceso de los medios al Pentágono.

ARCHIVO – El Pentágono, visto desde la ventana de un avión, el 27 de agosto de 2023, en Washington. (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo)
ARCHIVO – El Pentágono, visto desde la ventana de un avión, el 27 de agosto de 2023, en Washington. (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo) AP

El juez de distrito en Washington, Paul L. Friedman, afirmó que esa política violaba la Primera Enmienda y emitió un fallo preliminar el martes que prohíbe el requisito, mientras The New York Times continúa su batalla legal contra las restricciones del departamento.

En la orden no se especifica si los periodistas de otras organizaciones también quedarían exentos de esa política.

El periódico demandó al Departamento de Defensa en mayo por segunda vez en cinco meses. Las demandas han alimentado una creciente tensión entre los medios de comunicación de Estados Unidos y el gobierno republicano, tanto en el ámbito público como en los tribunales.

El Times celebró el fallo de Friedman.

“La decisión de hoy, bien fundamentada, reafirma los derechos de la prensa, amparados por la Primera Enmienda, a cubrir el Pentágono sin restricciones diseñadas para impedir que el público sepa lo que hace el ejército”, señaló el portavoz Charlie Stadtlander. “El tribunal reconoció que la nueva política del Pentágono, implementada apresuradamente, fue una clara violación de la Constitución”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, publicó en X a última hora del martes que el departamento “discrepa enérgicamente” con la decisión de Friedman. “Este fallo elimina medidas de seguridad razonables y facilitará que información sensible y clasificada llegue a nuestros adversarios”.

El Times presentó su primera demanda en diciembre por las normas impuestas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que buscaban limitar el acceso de los medios.

La política de escolta se implementó en marzo tras un fallo de Friedman que había anulado restricciones anteriores. El juez sostuvo que estas violaban los derechos del reportero del Times, Julian E. Barnes, y del periódico.

Al mes siguiente, el juez dictaminó que la política provisional violaba su orden de marzo. Pero la política de escolta se mantuvo vigente cuando un tribunal de apelaciones suspendió parte del fallo de Friedman mientras el gobierno apelaba. El proceso de apelación continúa.

El Times y otros medios abandonaron el Pentágono en octubre en lugar de aceptar las restricciones de Hegseth. Siguen cubriendo al ejército de Estados Unidos desde fuera del edificio. Un nuevo cuerpo de prensa aprobado por el departamento ocupa actualmente el espacio del Pentágono.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

Destacados del día

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Kylian Mbappé (10) festaja con el técnico Didier Deschamps tras marcar el primer gol de Francia en el partido contra Suecia en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II)

Mbappé comanda la maquinaria de Francia: 3-0 ante Suecia y va contra Paraguay en octavos

DURO GOLPE A TRUMP: la Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento
ULTIMA HORA

DURO GOLPE A TRUMP: la Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento

Matanzas sufre apagones de más de 70 horas y 8 subestaciones fuera de servicio por averías y robos

Matanzas sufre apagones de más de 70 horas y 8 subestaciones fuera de servicio por averías y robos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter