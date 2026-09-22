Juez ordena a Texas instalar aire acondicionado en todas las prisiones para fines de 2029

Activistas que han luchado durante años por la instalación de aire acondicionado en prisiones de Texas celebraron el fallo, en un estado donde el calor del verano suele superar los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit).

El juez de distrito Robert Pitman indicó en la orden, de 150 páginas, que el Departamento de Justicia Penal de Texas debe comenzar de inmediato a elaborar un plan para las instalaciones. Determinó que la falta de aire acondicionado viola el derecho constitucional a no recibir “castigos crueles e inusuales”.

“Testigos en este caso que habían estado encarcelados en prisiones del Departamento de Justicia Penal de Texas sin aire acondicionado describieron que ellos y otros reclusos se enfermaban, se desmayaban y llegaban a un nivel de desesperación por refrescarse que hacía ‘común’ que se echaran encima agua del inodoro”, escribió Pitman en el fallo. “Estas no son condiciones humanas”.

El fallo señaló que la agencia penitenciaria estatal ha estimado que instalar aire acondicionado en todo el sistema costaría alrededor de 1.500 millones de dólares.

La agencia penitenciaria estatal informó el martes que apelará la decisión del tribunal y añadió que cuenta con “sólidos planes de mitigación del calor” y que ya está comprometida a instalar aire acondicionado en unidades. La agencia indicó que su número de camas con aire acondicionado aumentó de 35.000 en 2018 a una cifra prevista de 60.000 para finales de este año, y que el número llegará a 90.000 en 2028.

La demanda se presentó inicialmente en 2023 por Bernie Tiede, un exembalsamador que cumple cadena perpetua y cuyo caso de asesinato inspiró la película “Bernie”. Luego, varios grupos de derechos de los presos solicitaron sumarse a su batalla legal y ampliarla.

Pitman determinó en 2025 que el calor extremo en las prisiones de Texas era “claramente inconstitucional”, pero en ese momento declinó ordenar al estado que comenzara de inmediato a instalar aire acondicionado. El caso fue a juicio este año.

El fallo indica que la agencia ha reconocido que 23 personas murieron en sus instalaciones entre 1998 y 2012 por causas relacionadas con el calor, y que también reconoció tres muertes adicionales vinculadas al calor en 2023. El juez escribió en la orden que los demandantes también presentaron “pruebas creíbles” de muertes adicionales de 2023 a 2025 que fueron causadas, al menos en parte, por el calor.

Amite Dominick, fundadora y presidenta de Texas Prisons Community Advocates --uno de las demandantes--, afirmó que el fallo “dejó claro que el estado no puede seguir tratando las vidas humanas como una partida presupuestaria”.

“Estaremos vigilando cada plazo establecido en esta orden”, comentó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP