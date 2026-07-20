Juez ordena a Paramount y Warner frenar la fusión al menos 2 semanas, a pedido de estados

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ARCHIVO - Se observa la torre de agua de Paramount Pictures en Los Ángeles, el 18 de diciembre de 2025, con el letrero de Hollywood al fondo. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) AP

Doce estados, encabezados por California, presentaron una demanda la semana pasada para bloquear la compra pendiente de Warner por parte de Paramount, al alegar que una combinación de ese tipo “extinguiría la competencia” en Hollywood y conduciría a menos opciones para los consumidores, en particular para los cinéfilos y los clientes de cable en todo Estados Unidos.

Los principales fiscales de los estados pidieron a Warner y a Paramount que no cerraran la transacción hasta que un tribunal tuviera tiempo de “evaluar plenamente” sus argumentos. Y cuando las empresas se negaron, solicitaron una orden de restricción temporal, que fue lo que concedió el lunes la jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín. Eso abre la puerta a una posible medida cautelar preliminar que los estados también están solicitando para bloquear de hecho el acuerdo.

“Esta es una primera victoria crucial en nuestro caso para garantizar que esta megafusión nunca vea la luz del día”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado tras la orden del lunes.

“La historia cuenta lo que ocurre cuando unas pocas personas tienen un gran poder sobre mercados que son centrales en la vida de los estadounidenses: menos oportunidades para más personas, peores productos y servicios para todas las personas”.

Una unión entre Warner y Paramount reuniría a dos de los cinco últimos estudios tradicionales de Hollywood, además de una serie de cadenas de televisión, títulos que llenan bibliotecas de streaming y operaciones de noticias. Eso incluiría HBO Max de Warner, favoritos de los fans como “Harry Potter” e incluso CNN bajo el mismo techo que CBS, propiedad de Paramount, películas como “Top Gun” y el servicio de streaming Paramount+.

Paramount no comentó de inmediato la orden del lunes. Pero la empresa, que fue adquirida por Skydance apenas el año pasado, ha prometido defender “enérgicamente” su adquisición de Warner. Paramount calificó previamente la demanda de los estados como “equivocada tanto en los hechos como en el derecho”, al sostener que una fusión, en cambio, fortalecería la competencia frente a rivales del entretenimiento más grandes. Y destacó las aprobaciones regulatorias que el acuerdo ha recibido en otros lugares, incluida la de la administración del presidente Donald Trump el mes pasado.

La orden de restricción temporal concedida el lunes impide que el acuerdo avance durante al menos 14 días, aunque la pausa podría ampliarse hasta 28 días. El tribunal fijó el 3 de agosto como fecha para una audiencia sobre la solicitud de medida cautelar preliminar de los estados, aunque ese calendario también podría aplazarse. FUENTE: AP