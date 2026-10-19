Juez ordena a museo colombiano proteger obras retiradas tras polémica decisión gubernamental

Manifestantes protestan contra la orden del presidente Abelardo de la Espriella de retirar del Museo Nacional las exposiciones sobre violencia política, el sábado 17 de octubre de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

Se trata de una medida provisional ordenada por el juez César Osorio Ortiz, responsable de un juzgado en Bogotá, mientras decide el fondo de una acción de amparo elevada por colectivos y políticos opositores que están en desacuerdo con la decisión.

La semana pasada, medios de comunicación locales y colectivos denunciaron el retiro de aproximadamente 30 obras relacionadas con la historia de las organizaciones sociales feministas, de la población LGBTIQ+ y de la violencia política en el país.

El juez ordenó preservar todas las piezas retiradas de las exposiciones y guardarlas en condiciones idóneas de conservación, absteniéndose de destruirlas, intervenirlas o trasladarlas fuera del museo. También ordenó a la institución enviarle un informe detallado de las piezas retiradas y su estado de conservación.

El desmonte de las obras del Museo Nacional —creado en 1823 y uno de los más antiguos del continente— coincidió con las declaraciones de De la Espriella sobre adelantar una “contrarrevolución” cultural que buscaría “impedir” que los espacios culturales “sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales”.

La decisión fue cuestionada por organizaciones feministas, por la comunidad LGBTIQ+ y por colectivos de paz que consideran que se trata de un acto de “censura” que puede conducir a la exclusión de relatos y de hechos históricos del país.

El descontento se tradujo el fin de semana en manifestaciones frente al Museo Nacional, ubicado en el centro de Bogotá, que fueron disueltas el domingo por tanquetas antidisturbios con potentes chorros de agua. La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo el lunes a la prensa que tienen reportes de personas heridas durante la protesta, sin detallar el número.

Entre las obras retiradas está un afiche de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y quien fue asesinado en 1990 tras desmovilizar a esa guerrilla y aspirar a la presidencia. El expresidente progresista Gustavo Petro (2022-2026) militó en el M-19 y fue parte de quienes transitaron a la legalidad.

De la Espriella ha dicho que debe ser “desaparecida” de los lugares públicos la “oda de terrorismo en la que aparece Pizarro”. Mientras que la ministra de Cultura, Paola Holguín, aseguró que el museo no puede prestarse para la “apología al delito o revictimización”.

El lunes un grupo de congresistas impulsaban en el Congreso una solicitud para citar a Holguín a una rendición de cuentas por el retiro de las piezas en el Museo Nacional.

FUENTE: AP