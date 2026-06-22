Juez federal frena intento del gobierno de Trump de citar a Walz en pesquisa migratoria

Agentes migratorios tratan de sofocar una protesta en Minneapolis el 24 de enero del 2026. (AP foto/Abbie Parr) AP

El juez de distrito Patrick Schlitz determinó en un fallo que se hizo público el lunes que el “propósito dominante” de las citaciones era “coaccionar a funcionarios de Minnesota para que ayudaran al gobierno federal a hacer cumplir la ley federal de inmigración civil y acosarlos y tomar represalias contra ellos por no hacerlo”.

Las citaciones, que buscaban registros, se entregaron en enero como parte de una investigación sobre si Walz y otros funcionarios obstruyeron o entorpecieron a las fuerzas del orden durante el operativo migratorio en el área de Minneapolis-St. Paul. Fueron enviadas a las oficinas de Walz; del fiscal general Keith Ellison; del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey; de la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her; y de funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin.

El fallo es el más reciente reproche del poder judicial federal a los esfuerzos del Departamento de Justicia por implementar de forma agresiva la agenda del gobierno de Trump en los tribunales y apuntar contra los adversarios políticos del presidente mediante citaciones y exigencias similares.

El juez resolvió que parecía haber conexiones “extremadamente débiles o inexistentes” entre la información solicitada en las citaciones y cualquier posible infracción penal. Las citaciones buscan materiales “que en gran medida, si no por completo, se relacionan con conductas protegidas por la Constitución”, escribió el juez, al señalar que Minnesota tiene el derecho legal de no destinar sus recursos a hacer cumplir la ley federal de inmigración.

El Departamento de Justicia “no está llevando a cabo una investigación penal”, escribió el juez, “sino que está utilizando el proceso del jurado especial para otros fines (ilegales)”.

La evidencia de que las citaciones se emitieron por motivos ilegales es abrumadora, afirmó el juez, al sostener que el Departamento de Justicia “ha intentado —sin lograrlo— identificar una sola justificación investigativa plausible” para ellas.

El Departamento de Justicia no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Walz, en un comunicado, calificó el fallo como “una victoria para el Estado de derecho y nuestra democracia”.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos está impulsando investigaciones penales contra los oponentes políticos del presidente", afirmó Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024. "Este caso fue solo un ejemplo de ello, pero vemos recordatorios diarios de la falta de respeto a la ley de este gobierno —en Minnesota y en todo el país. Todos debemos seguir buscando justicia y defender el Estado de derecho”.

Ellison manifestó que “debería inquietar a todos los estadounidenses que Donald Trump esté empleando el sistema judicial contra personas con las que no está de acuerdo”.

Las citaciones son “una represalia con motivación política contra nuestra ciudad por plantarse legalmente ante el ICE y luchar por nuestros residentes”, señaló Her en un comunicado que en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Frey sostuvo que la investigación “nunca tuvo que ver con la justicia, la ley y el orden, sino con su ausencia”.

“Citar a oponentes políticos porque hablaron en nombre de sus electores viola los principios fundamentales de nuestra democracia y de la decencia humana”, expresó.

Frey también observó que criticar la actuación del gobierno no es un delito.

“Una de las fortalezas definitorias de nuestra democracia es la capacidad de cuestionar a quienes están en el poder sin temor a represalias. Los funcionarios electos tienen tanto el derecho como la responsabilidad de hablar con honestidad sobre cómo las decisiones del gobierno afectan a las personas a las que sirven”, declaró.

Durante el último año, jueces han desestimado acusaciones formales contra dos destacados adversarios de Trump, el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, y jurados preliminares se han negado repetidamente a presentar acusaciones formales solicitadas por el Departamento de Justicia.

Estas medidas reflejan la creciente preocupación pública de que el Departamento de Justicia, una institución destinada a tomar decisiones de investigación y enjuiciamiento de manera independiente de la Casa Blanca, está siendo politizado bajo el actual gobierno de Trump.

Por separado, el vicepresidente JD Vance ha pedido al Departamento de Justicia que investigue a Walz y a Ellison por acusaciones de que no lograron detener un fraude generalizado en servicios sociales, aunque el departamento no ha dicho si abrirá una investigación. Walz y Ellison han descrito esas acusaciones como motivadas políticamente y han defendido sus esfuerzos para combatir el fraude en Minnesota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP