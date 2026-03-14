Juez de EEUU falla que legisladora democrata puede participar en junta del Centro Kennedy

ARCHIVO - La representante demócrata Joyce Beatty habla en la Convención Nacional Demócrata, el 19 de agosto de 2024, en Chicago. (AP Foto/Paul Sancya, archivo) AP

Pero el juez no obligó a la junta a permitir que Beatty, que representa a Ohio y es integrante de oficio debido a su cargo en el Congreso, vote en la sesión del lunes.

Beatty interpuso una demanda para impedir que el gobierno de Trump la excluyera de la reunión, en la que se prevé que los miembros de la junta decidan si aprueban la propuesta del presidente republicano de cerrar el centro durante el proyecto de renovación.

El juez de distrito Christopher Cooper concluyó que la junta debe entregar a Beatty documentos sobre los planes de cierre y renovación, porque retener esa información antes de la votación le impediría cumplir su labor como fideicomisaria. También debe permitírsele hablar en la reunión, señaló.

“Sin embargo, el Tribunal concluye que Beatty no ha cargado con el peso de su derecho a votar, al menos en esta etapa tan temprana”, señaló Cooper. El juez indicó que permitirle participar en las deliberaciones implica que “el perjuicio marginal que le supone no votar es mucho menor, ya que podrá presentar sus objeciones por escrito y tendrá la oportunidad de convencer a sus colegas sobre su postura”.

Roma Daravi, portavoz del Centro Kennedy, dijo que el centro “acatará el fallo del tribunal y se complace en proporcionar información que demuestre la necesidad del cierre y las renovaciones”.

Beatty no respondió de momento a las solicitudes de comentarios sobre el fallo.

Después de que Cooper escuchó los argumentos el jueves, Beatty les dijo a los reporteros que acudió a los tribunales para defender el Estado de derecho y la democracia.

“Quiero saber adónde va su dinero... nuestro dinero”, declaró Beatty afuera del juzgado.

El abogado de Beatty, Nathaniel Zelinsky, sostuvo que la Casa Blanca ha incurrido en un patrón de intentar sofocar a la disidencia en reuniones como la programada para el lunes.

Cooper presionó al abogado del Departamento de Justicia, William Jankowski, para que explicara por qué el gobierno se resistía a proporcionarle a Beatty detalles de sus planes para la reunión.

“¿Por qué no simplemente darle la información?”, preguntó el juez. “¿En qué perjudica al gobierno?”.

Jankowski indicó que la información —que posiblemente aún esté en proceso de elaboración— debería entregarse a Beatty y a otros participantes de la reunión a más tardar el lunes.

“Una acción no es definitiva hasta que es definitiva”, le dijo a Cooper.

Trump prestó poca atención al Centro Kennedy durante su primer mandato, rompiendo con la tradición y ausentándose de las cuatro ceremonias anuales de entrega de premios después de que algunos de los homenajeados en 2017 —el primer año de Trump en la presidencia— amenazaran con boicotearlas si él participaba en ellas.

Sin embargo, desde que regresó al cargo en enero de 2025 ha mostrado un nivel de interés mucho mayor que cualquier otro presidente reciente en las operaciones del centro de artes escénicas. Trump nombró a partidarios leales, tales como su añejo asesor Dan Scavino y la secretaria de Justicia, Pam Bondi, para que sean integrantes de la junta, en reemplazo de miembros que él no había designado, y posteriormente la junta reconstituida lo eligió su presidente.

Trump se involucró en la selección de los artistas que serían reconocidos como los homenajeados del Centro Kennedy de 2025, y fue anfitrión del programa. Se ha quejado del aspecto del edificio, y consiguió 257 millones de dólares del Congreso para el Centro Kennedy en un proyecto de ley de recortes de impuestos y gasto público que promulgó el verano pasado. Richard Grenell, el aliado al que Trump designó presidente del centro, ha criticado las finanzas de éste. Trump anunció el viernes que Grenell dejará su cargo y será sucedido por Matt Floca, quien dirige las operaciones de las instalaciones del Centro Kennedy. Se prevé que los cambios queden formalizados en la reunión del lunes.

El edificio ha atravesado dificultades desde que Trump intensificó su participación en sus operaciones. Numerosos artistas han cancelado sus presentaciones y la asistencia ha disminuido.

En diciembre, la junta votó para añadir el nombre de Trump al de Kennedy en el exterior del edificio y ello se hizo al día siguiente, lo que provocó indignación entre algunos miembros de la familia Kennedy.

En febrero, el presidente anunció en redes sociales que a partir del 4 de julio cerraría el Centro Kennedy durante dos años para renovaciones, sujeto a la aprobación de la junta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP