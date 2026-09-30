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Judge va a estadio Doble-A de Yankees en Nueva Jersey para batear y jugar en playoffs

NUEVA YORK (AP) — El capitán de los Yankees Aaron Judge se trasladó a Somerset, Nueva Jersey, para una práctica de bateo en vivo el miércoles como parte del intento de volver tras una lesión en la pierna y poder estar disponible más adelante en la postemporada si Nueva York avanza.

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York durante el segundo inning del primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston, el martes 29 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Aaron Judge de los Yankees de Nueva York durante el segundo inning del primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston, el martes 29 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Fuera de acción desde el 16 de septiembre por una distensión en la pantorrilla derecha, Judge no fue incluido en el roster para la serie de comodines de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston. Tampoco se unió a sus compañeros a lo largo de la línea de primera base para las presentaciones antes de la victoria 9-0 de los Yankees en el primer juego de la serie al mejor de tres el martes.

“Creo que estaba recibiendo tratamiento”, comentó el manager de los Yankees Aaron Boone.

Judge corrió en los jardines antes del juego del martes por la noche y el miércoles fue al estadio del equipo Doble-A de los Yankees para batear. Tenía previsto regresar al Yankee Stadium para ver el segundo juego el miércoles por la noche.

Si Nueva York avanza a una serie divisional al mejor de cinco contra Tampa Bay, comenzaría el sábado.

“Probablemente sea demasiado pronto para saberlo”, manifestó Boone sobre la posible disponibilidad de Judge.

Tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Judge estuvo limitado a 66 juegos esta temporada. El toletero de 34 años bateó para .241 con 18 jonrones, 41 carreras impulsadas y un OPS de .871, incluido un .174 con un jonrón y tres impulsadas en septiembre.

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