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Juan Soto regresa para ayudar a los Mets a vencer a los Astros 6-2

NUEVA YORK (AP) — El dominicano Juan Soto, activado de la lista de lesionados antes del juego, conectó el sencillo impulsor que le dio la ventaja a los Mets un lanzamiento después de haber bateado de foul una pelota contra su pierna derecha y Nueva York venció el sábado 6-2 a los Astros de Houston.

El dominicano Juan Soto de los Mets de Nueva York batea un sencillo remolcador en la quinta entrada ante los Astros de Houston el sábado 29 de agosto del 2026. (AP Foto/Noah K. Murray)
El dominicano Juan Soto de los Mets de Nueva York batea un sencillo remolcador en la quinta entrada ante los Astros de Houston el sábado 29 de agosto del 2026. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Soto fue atendido por el mánager Andy Green y un preparador físico antes de que su hit ante el dominicano Cristian Javier (1-5) coronara un duelo de siete lanzamientos y encendiera un quinto inning de tres carreras para los Mets, que frenaron una racha de tres derrotas.

Soto regresó con los Mets, últimos de su división, tras perderse 31 juegos por una distensión de grado 2 en la pantorrilla izquierda. Fue la segunda estancia en la lista de lesionados de la temporada para Soto.

Jared Young añadió un triple de dos carreras más tarde en la quinta y terminó con tres hits y tres carreras impulsadas, la mayor cifra de su carrera. El venezolano Francisco Álvarez conectó un doble de dos carreras en el octavo episodio.

Nolan McLean (10-8) permitió una carrera sucia y ponchó a cuatro en siete entradas. Tiene marca de 8-4 con efectividad de 2.19 en sus últimas 16 aperturas.

McLean permitió apenas dos hits, incluido el doble del dominicano Jeremy Peña en su primer lanzamiento del juego. Peña avanzó a tercera por un error del jardinero izquierdo Brett Baty y anotó con un elevado de sacrificio del candidato a la Triple Corona de la Liga Americana, el cubano Yordan Álvarez.

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