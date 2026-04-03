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Juan Soto abandona juego de Mets ante Gigantes en 1er inning por tirón en pantorrilla derecha

SAN FRANCISCO (AP) — El toletero Juan Soto abandonó el viernes el juego de los Mets de Nueva York ante los Gigantes de San Francisco en el primer inning, debido a un problema de rigidez muscular en la pantorrilla derecha.

El dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York, se desliza en el plato para anotar ante los Gigantes de San Francisco el jueves 2 de abril de 2026 (AP Foto/Tony Avelar)
El dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York, se desliza en el plato para anotar ante los Gigantes de San Francisco el jueves 2 de abril de 2026 (AP Foto/Tony Avelar) AP

El dominicano conectó un sencillo ante Tyler Mahle en la parte alta de la primera entrada y pareció disminuir la velocidad al ir de primera a tercera en el sencillo productor de Bo Bichette. Soto fue puesto out en el plato cuando Brett Baty bateó un rodado para una doble matanza del 1 al 2 al 3.

Tyrone Taylor reemplazó a Soto en el jardín izquierdo para la parte baja del primer episodio.

Soto, de 27 años, está en la segunda temporada de un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets. La temporada pasada conectó 43 jonrones e impulsó 105 carreras.

Comenzó su carrera en las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington en 2018. También ha jugado para los Padres de San Diego y los Yankees de Nueva York.

Soto ha conectado de hit en los ocho juegos de los Mets esta temporada. Llegó al viernes con un promedio de bateo de por vida de .282 y 245 jonrones.

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