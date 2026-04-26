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Joya de Kyle Harrison permite a los Cerveceros evitar la barrida con triunfo 5-0 ante Piratas

MILWAUKEE (AP) — Kyle Harrison logró un récord personal de 12 ponches y permitió apenas un hit y una base por bolas en seis entradas sin permitir carreras, mientras los Cerveceros de Milwaukee evitaron el domingo la barrida al vencer 5-0 a los Piratas de Pittsburgh.

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Kyle Harrison (52), lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el domingo 26 de abril de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Jeffrey Phelps)
El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Kyle Harrison (52), lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el domingo 26 de abril de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Jeffrey Phelps) AP

Los Piratas intentaban completar una barrida en Milwaukee por primera vez desde que ganaron cuatro juegos consecutivos aquí en agosto de 2016. La última barrida de los Piratas sobre los Cerveceros fue en agosto de 2022 en Pittsburgh.

Los únicos hits de Pittsburgh fueron el sencillo del dominicano Marcell Ozuna ante Harrison (2-1) en la segunda entrada y el doble de Nick Gonzales frente a Trevor Megill en la séptima. Los Piratas se poncharon 18 veces.

Milwaukee anotó todas sus carreras ante Carmen Mlodzinski (1-2) en la cuarta entrada.

Mlodzinski mantuvo sin hits a Milwaukee hasta que el venezolano William Contreras culminó un turno de 10 lanzamientos con un sencillo abriendo la cuarta. Contreras avanzó a tercera con el doble con regla de terreno de Bauers y anotó cuando el dominicano Gary Sánchez rodó para out a segunda.

Luego, Milwaukee consiguió tres hits consecutivos con dos outs para ampliar su ventaja a 5-0.

Bauers anotó con el sencillo del venezolano Luis Rengifo por el centro después de que Sal Frelick se embasara por interferencia del receptor para mantener viva la entrada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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