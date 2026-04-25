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Josh Jung conecta jonrón de 2 carreras en la 6ta y Rangers vencen 4-3 a los Atléticos

ARLINGTON, Texas (AP) — Josh Jung conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en la sexta entrada la noche del sábado en la victoria de los Rangers de Texas 4-3 sobre los Atléticos.

Brandon Nimmo de los Rangers de Texas observa su pelota al conectar un elevado de sacrificio para que anotara Danny Jansen durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos el sábado 25 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)
Brandon Nimmo de los Rangers de Texas observa su pelota al conectar un elevado de sacrificio para que anotara Danny Jansen durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos el sábado 25 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Jung sacó fuerza a un slider por dentro para conectar un cuadrangular hacia el jardín contrario que cayó en el bullpen local, entre el jardín derecho y el central, después del sencillo de Corey Seager, lo que ayudó a los Rangers a empatar con los A’s en la cima del Oeste de la Liga Americana con marca de 14-13.

Jung batea para .371 en abril con cuatro jonrones, 11 carreras anotadas y 14 carreras impulsadas, después de haber comenzado la temporada de 0 de 17 en marzo.

Cole Winn (2-1) retiró a los tres bateadores que enfrentó tras el abridor zurdo MacKenzie Gore, quien permitió las tres carreras con seis hits y tres bases por bolas en cinco entradas. Jacob Latz, el último de cuatro relevistas de Texas, lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su primer salvamento de la temporada.

El zurdo de los A’s Jeffrey Springs (3-2) perdió su segunda apertura consecutiva al permitir las cuatro carreras en seis entradas, con cinco hits, dos bases por bolas y un bateador golpeado.

Los Atléticos construyeron una ventaja de 3-0 con sencillos productores del boricua Darell Hernaiz en la segunda entrada y del novato Colby Thomas en la tercera.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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