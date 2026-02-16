Jordan Cowan capta la alegría y la decepción como el primer camarógrafo sobre hielo olímpico

Jordan Cowan opera la cámara antes del programa corto de patinaje artístico por parejas en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el domingo 15 de febrero de 2026. (Foto AP/Ashley Landis) AP

El exbailarín competitivo sobre hielo de Estados Unidos es el primer operador de cámara sobre el hielo en la historia olímpica del patinaje artístico, y capta momentos íntimos que las cámaras cenitales o las situadas en las vallas no pueden. Aunque no está sobre el hielo durante las rutinas, Cowan patina hacia atrás después de cada programa para grabar de cerca lo que a menudo es un momento crudo de pura alegría o decepción, que se transmite a nivel mundial para los espectadores en casa y en pantallas gigantes para el público en la arena.

“Ser la primera persona que sale al hielo al final de su actuación es un privilegio enorme, y sin duda quiero que sientan lo que tengan que sentir. El hielo es un lugar sagrado para un patinador”, afirmó Cowan en una entrevista antes del programa corto de parejas el domingo.

En ningún momento de estos Juegos fueron más marcadas las emociones contrastantes y más delicado el trabajo de Cowan que después de las dos presentaciones de programa libre del patinador estadounidense Ilia Malinin.

El joven de 21 años golpeó con entusiasmo la cámara de Cowan después de clavar su programa largo en la competencia por equipos, ayudando a la escuadra de Estados Unidos a asegurar la medalla de oro. Después de que Malinin arruinara su programa libre final en la competencia individual, Cowan mantuvo la distancia mientras el patinador se desmoronaba en una mueca de absoluta decepción.

“Estoy ahí para decirle al público: ‘Va a estar bien, él sigue aquí’. Ya sabes, terminas un programa y sigues vivo. Habrá otro día. Ver la emoción de Ilia realmente es solo parte de su historia”, expresó Cowan.

Aunque las cámaras sobre el hielo han sido parte desde hace tiempo del patinaje de velocidad y del hockey, Cowan ha ayudado a crear ese nicho para el patinaje artístico.

Tras retirarse del patinaje competitivo en 2011, trabajó en el baile de salón y se inspiró en cómo la televisión motivaba a los aficionados a aprender nuevos bailes. Quería lo mismo para el patinaje, y por eso en 2018 fundó su empresa, On Ice Perspectives; desde entonces ha estado creando momentos de video virales de todos los niveles del patinaje artístico en sus plataformas de redes sociales.

En los Juegos de Invierno de Milán-Cortina trabaja para Olympic Broadcasting Services, que proporciona imágenes a los titulares nacionales de derechos de transmisión. Ha filmado tres Campeonatos de Estados Unidos, la gala de exhibición del Mundial de 2021 y espectáculos sobre hielo a nivel internacional.

A Cowan le encanta cuando los patinadores interactúan con él al salir del hielo. Muchos se dan cuenta de que tiene un micrófono y envían mensajes a sus seres queridos. Con frecuencia hacen señales de corazón con las manos.

“En esa breve ventana al final del programa, cuando puedes asimilar al público tú solo, al tener esta cámara silenciosa disponible lentamente para ti, se crea un momento especial que nunca antes habíamos podido capturar”, comentó.

Cowan entrena con pilates y yoga para manejar la cámara mientras iguala la velocidad de los atletas. Ha diseñado su propio equipo, empezando con una cámara estabilizada ligera montada en un gimbal electrónico estabilizado, que mantiene el horizonte nivelado sin importar cuánto viento le pegue. Ha añadido enfoque manual, zoom cinematográfico y transmisión inalámbrica.

Además de los momentos de entrar y salir patinando durante la competencia, también está sobre el hielo en las ceremonias de medallas y estará allí para la gala de clausura, cuando los principales competidores ejecuten sus movimientos característicos, pensados para entusiasmar al público.

La gala es un desafío único, ya que tendrá que anticipar sus movimientos tanto para no estorbarles como para capturar el momento. Es una habilidad que los patinadores competitivos adquieren al entrenar junto a compañeros de equipo y rivales.

Sus habilidades de patinaje y su familiaridad con los atletas y sus programas hacen que funcione. Y para mezclarse con el fondo helado lo más posible, Cowan ha estado experimentando con atuendos de patinaje tanto grises como blancos.

“He entrenado para poder seguir a los patinadores sin conocer la coreografía”, señaló. “Ellos saben que no tienen que estar pendientes de mí, y yo voy a hacer todo lo posible por no estorbarles porque la seguridad es mi prioridad número uno. El cumplido perfecto que recibo es cuando los patinadores dicen que ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba ahí”.

