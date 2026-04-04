Jonrones de Murakami y Montgomery impulsan a Medias Blancas a vencer 6-3 a Azulejos

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El japonés Munetaka Murakami (5) conecta un jonrón de dos carreras durante la sexta entrada de un juego de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el sábado 4 de abril de 2026, en Chicago. (Foto AP/Erin Hooley) AP

El cubano Miguel Vargas sumó dos hits, incluido un doble.

El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó su primer jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras en la parte alta de la sexta para darle a Toronto (4-4) una ventaja de 2-1. El bateador emergente Nathan Lukes impulsó una carrera con un elevado de sacrificio.

Antes del juego, los Azulejos colocaron en la lista de lesionados al receptor mexicano Alejandro Kirk, dos veces All-Star, por una dislocación y fractura del pulgar izquierdo.

Chris Murphy (1-0), el tercero de seis lanzadores de Chicago, trabajó una entrada y se acreditó la victoria. El dominicano Seranthony Domínguez sorteó un sencillo y una base por bolas en la novena para conseguir su primer salvamento.

Little (0-2) consiguió apenas un out, mientras permitió tres carreras con tres hits.

Por los Azulejos, el dominicano Jesús Sánchez de 1-1.

Por los Medias Blancas, los venezolanos Lenyn Sosa de 3-1 con una anotada y Luisangel Acuña de 4-1. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP