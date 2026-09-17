Jonrón de Story impulsa a los Medias Rojas al 4-3 y baja a Rangers al 2do en el Oeste de la LA

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Trevor Story celebra tras conectar un jonrón de tres carreras contra los Rangers de Texas, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Arlington, Texas (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

Texas (76-77) había ganado cuatro juegos seguidos para alcanzar una parte del liderato, pero quedó un juego detrás de Houston (77-76), que posee el criterio de desempate. Los Rangers están a dos juegos del último comodín de la Liga Americana.

Boston (83-70) tiene una ventaja de cinco juegos por el primer comodín de la Liga Americana y mejoró a 8-59 cuando va perdiendo después de siete entradas. Texas cayó a 63-2 cuando va ganando después de siete entradas.

Latz (3-3) entró después de que el venezolano Wilyer Abreu recibió base por bolas para abrir la octava y su compatriota Willson Contreras fue golpeado por un lanzamiento de Jakob Junis.

Wyatt Olds, de Boston (2-0), consiguió tres outs y Garrett Whitlock lanzó la novena para su cuarto salvamento en ocho oportunidades, al hacer que Jake Burger bateara para una doble matanza que terminó el juego.

Gray permitió tres hits en 6 1/3 entradas, al realizar un máximo de temporada de 102 lanzamientos.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP