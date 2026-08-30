Jonrón de Otto López corona rally de 6 carreras en el 9no y Marlins vencen 6-2 a Nacionales

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Otto López de los Marlins de Miami luego de conectar un jonrón de dos carreras en el noveno inning ante los Nacionales de Washington, el domingo 30 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

El dominicano Esteury Ruiz tocó la bola para un hit al abrir la novena contra Max Kranick (0-1), Griffin Conine y el panameño Leo Jiménez recibieron base por bolas, y Tom Cosgrove reemplazó a Max Kranick y propinó un pelotazo a Jakob Marsee para impulsar una carrera.

Joe Mack conectó un elevado de sacrificio al jardín central, lo que permitió que Conine anotara para empatar el juego. Cuando Andrew Pinckney hizo un tiro descontrolado a tercera al intentar sacar a Jiménez, la pelota se fue al dugout y Jiménez avanzó para poner el marcador 3-2.

El dominicano Heriberto Hernández recibió base por bolas, Marsee robó el home en un doble robo y López conectó un jonrón de 400 pies al bullpen de los Marlins para ampliar la ventaja a 6-2.

El abridor de los Marlins Janson Junk permitió una carrera con cuatro hits en 4 2/3 entradas de labor, y Dax Fulton (1-0) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas.

El venezolano Jorbit Vivas tuvo dos hits y dos bases por bolas por los Nacionales. CJ Abrams, en su primera titularidad en la segunda base con los Nats, realizó una atrapada en salto a un lineazo en la sexta.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP