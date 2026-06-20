Jonrón de Heim ayuda a los A's a remontar y vencer 12-11 a Angelinos en la 10ma

Compartir en:









Jonah Heim, de los Atléticos, conecta un jonrón durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles en West Sacramento, California, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Nic Coury) AP

Zack Gelof inició la remontada con un sencillo impulsor en la sexta, y los A's recibieron jonrones de dos carreras de Jacob Wilson en la séptima, Max Muncy en la octava y Heim en la novena para igualar 11-11.

Nick Kurtz recibió una base por bolas con las bases llenas en la parte baja de la décima para forzar la carrera de la victoria. Fue la mayor remontada ganadora de los A's esta temporada.

Gelof extendió su racha de hits a 23 juegos — la más larga activa en las Grandes Ligas.

Los dominicanos Denzer Guzman y Jose Siri, además de Zach Neto, Logan O’Hoppe y Nolan Schanuel se volaron la barda por los Angelinos, igualando su máximo de la temporada de jonrones en un juego.

El abridor de los A's, Jeffrey Springs, permitió seis carreras con cuatro hits y cuatro bases por bolas en 3 2/3 entradas. El dominicano Elvis Alvarado (3-1) lanzó dos entradas sin permitir carrera para acreditarse la victoria.

El dominicano José Soriano ponchó a seis en cinco entradas. Permitió seis hits, cuatro carreras y cuatro bases por bolas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP