americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jonrón de Bohm en la 10ma impulsa victoria de Filis, 4-3 sobre Bravos. Habrá un decisivo 3er juego

ATLANTA (AP) — Alec Bohm puso a Filadelfia al frente con un jonrón de dos outs en el décimo inning y los Filis doblegaron el miércoles 4-3 a los Bravos de Atlanta para forzar un decisivo tercer juego en su serie de comodines de la Liga Nacional.

Alec Bohm de los Filis de Filadelfia celebra tras conectar un jonrón ante los Bravos de Atlanta en el décimo inning del segundo partido de la serie divisional de la Liga Nacional, el miércoles 30 de septiembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)
Alec Bohm de los Filis de Filadelfia celebra tras conectar un jonrón ante los Bravos de Atlanta en el décimo inning del segundo partido de la serie divisional de la Liga Nacional, el miércoles 30 de septiembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Los Filis reaccionaron con jonrones consecutivos de Kyle Schwarber y Bryce Harper después de ir perdiendo 3-1 en la séptima entrada. El jonrón de Harper compensó un error clave a la defensiva una entrada antes.

Andrew Painter (1-0), abridor en la temporada regular, rescató al atribulado bullpen de los Filis con tres innings sin permitir carreras para cerrar el juego. Painter dejó a dos corredores en base en la décima cuando ponchó a Dominic Smith tras una exitosa impugnación del sistema automatizado de bolas y strikes.

Al jugar con las reglas tradicionales de extra innings, que no incluyen corredores designados en segunda base como en la temporada regular, Bohm conectó el tercer jonrón de postemporada de su carrera: un batazo de 357 pies hacia el jardín derecho ante el derecho colombiano Didier Fuentes (0-1).

Los Filis intentarán continuar su dominio de postemporada sobre los Bravos en el tercer duelo el jueves. Filadelfia venció a Atlanta en la serie de campeonato de 1993 y en series divisionales de 2022 y 2023.

En la séptima, el doble de Drake Baldwin rozó el guante de Harper en el jardín derecho, impulsando a Sean Murphy para darle a Atlanta ventaja de 2-1 en la séptima. Matt Olson añadió un elevado de sacrificio para el 3-1 en el marcador.

“Probablemente debió atraparse, obviamente”, dijo Harper.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: Es un maestro; miren lo que hace

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: "Es un maestro; miren lo que hace"

EEUU USARÁ TODAS LAS FACULTADES DISPONIBLES para aumentar la presión sobre el régimen cubano

EEUU USARÁ "TODAS LAS FACULTADES DISPONIBLES" para aumentar la presión sobre el régimen cubano

TERROR EN VUELO DE FLYDUBAI: copiloto habría apuñalado al capitán e intentado estrellar el avión

TERROR EN VUELO DE FLYDUBAI: copiloto habría apuñalado al capitán e intentado estrellar el avión

ESCÁNDALO EN ARTEMISA: detienen a camillero acusado de vender drogas dentro de un hospital

ESCÁNDALO EN ARTEMISA: detienen a camillero acusado de vender drogas dentro de un hospital

Cubano podría recibir la pena de muerte por asesinar a su esposa y sus dos hijas en Miami

Cubano podría recibir la pena de muerte por asesinar a su esposa y sus dos hijas en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter