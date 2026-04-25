Jonrón de 3 carreras de Stewart y 5 impulsadas ayudan a Rojos a vencer 9-2 a Tigres

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Sal Stewart de los Rojos de Cincinnati, a la izquierda, celebra tras su jonrón de tres carreras con su compañero Elly de la Cruz, el segundo desde la izquierda, durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Tigres de Detroit en Cincinnati, el sábado 25 de abril de 2026. (AP Foto/Ben Jackson) AP

Nathaniel Lowe, el dominicano Elly De La Cruz y TJ Friedl también pegaron jonrones por Cincinnati, que está nueve juegos por encima de .500 por primera vez desde el 2 de agosto de 2003. Con marca de 18-9, los Rojos han tenido su mejor inicio desde que comenzaron 18-8 en 2003.

El novato de los Tigres Kevin McGonigle abrió el juego con un jonrón solitario, su segundo de la temporada. Ha llegado a base en 23 aperturas consecutivas, la racha más larga para un novato de los Tigers desde que Austin Jackson llegó a base en 25 seguidas del 11 de abril al 9 de mayo de 2010.

El derecho de los Reds Brady Singer (2-1) permitió ocho hits y dos jonrones solitarios en 5 1/3 entradas.

De La Cruz amplió la ventaja a 6-1 con un batazo de dos carreras, su noveno, en la segunda entrada.

Stewart y De La Cruz son la segunda dupla de compañeros de los Reds desde 1900 en la que cada uno conecta al menos nueve jonrones antes de mayo en la misma temporada, uniéndose a Austin Kearns y Adam Dunn en 2003.

Flaherty (0-2) permitió seis carreras limpias y tres jonrones, ambas cifras máximas de la temporada. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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