Jonrón de 3 carreras de Petey Halpin impulsa a Guardianes a la cima de la Central de la Americana

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Cleveland (78-75) tiene una ventaja de medio juego sobre Chicago (77-75) después de ganar dos de tres. Es la primera vez desde el 3 de julio que los Guardianes tienen la posesión exclusiva del primer puesto, mientras buscan su tercer título divisional consecutivo.

Chicago ha perdido siete de nueve y 12 de 17, y su racha de 74 días consecutivos en el primer lugar llegó a su fin. Los Medias Blancas intentan convertirse en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en llegar a la postemporada después de perder más de 100 juegos en cada una de las dos temporadas anteriores.

El dominicano José Ramírez conectó dos dobles para empatar a Nap Lajoie en el segundo lugar de la lista histórica de la franquicia con 424, y Jo Adell impulsó dos carreras con un sencillo en la tercera entrada. Los Guardianes ganaron por tercera vez en cuatro juegos.

Tommy Pham, quien fue activado de la lista de lesionados antes del partido, le dio a los Medias Blancas una ventaja de 3-2 en la quinta con un jonrón de tres carreras hacia el jardín izquierdo-central, antes de que los Guardianes respondieran con una sexta entrada de cuatro carreras.

Cleveland tenía corredores en primera y segunda ante Hagen Smith (3-2) con dos outs en la sexta cuando Halpin envió el sinker alto de Sean Newcomb a las gradas del jardín derecho para poner a los Guardianes arriba por dos carreras. Tras dos boletos consecutivos, Ramírez conectó un doble impulsor para remolcar al venezolano Brayan Rocchio.

Messick (12-9) permitió tres carreras en seis entradas. Cade Smith retiró a los últimos cuatro bateadores de Chicago para lograr su 37mo salvamento en 42 oportunidades.

Anthony Kay abrió por Chicago y permitió dos carreras en cuatro entradas. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP