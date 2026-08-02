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Jonrón de 2 carreras de Merrill ayuda a los Padres a vencer 5-4 a los Gigantes

SAN DIEGO (AP) — Jackson Merrill conectó un jonrón mientras que Jake Cronenworth y Luis Campusano impulsaron una carrera cada uno para los Padres de San Diego en una victoria por 5-4 sobre los Gigantes de San Francisco el domingo.

Jackson Merrill, de los Padres de San Diego, batea un sencillo durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas en contra de los Gigantes de San Francisco, el domingo 2 de agosto de 2026, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy)
Jackson Merrill, de los Padres de San Diego, batea un sencillo durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas en contra de los Gigantes de San Francisco, el domingo 2 de agosto de 2026, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy) AP

Los Padres han ganado ocho de sus últimos nueve juegos.

Merrill pegó un cuadrangular de dos carreras al jardín central y el sencillo de dos carreras de Cronenworth puso a los Padres arriba 4-0 en la segunda entrada. El dominicano Willy Adames añadió un sencillo impulsor en la quinta.

El relevista Griffin Canning (3-9) lanzó dos entradas, permitiendo una carrera con dos imparables. El relevista cubano Adrián Morejón consiguió su segundo salvamento del año, ponchando a tres bateadores en 1 1/3 entradas para terminar. El abridor Kyle Hart trabajó tres entradas, ponchó a dos y apenas toleró un hit.

Adames conectó un sencillo para los Gigantes en la cuarta para enviar a Bryce Eldridge al plato. Rafael Devers, de República Dominicana, anotó dos carreras, una con un rodado de Drew Cavanaugh, y la otra con un jonrón solitario en la octava.

El venezolano Osleivis Basabe pegó un jonrón solitario que Merrill estuvo cerca de robar, pero no pudo mantener la pelota en el guante tras chocar con la pared del jardín central.

El abridor de los Gigantes, Landen Roupp (7-10), trabajó 4 2/3 entradas, ponchó a seis y dio cuatro bases por bolas. Permitió cinco carreras con seis hits.

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