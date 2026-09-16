americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jonrón de 2 carreras de Drew Gilbert en la décima da a Gigantes triunfo 6-5 ante Cardenales

SAN LUIS (AP) — Drew Gilbert conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada y los Gigantes de San Francisco se llevaron el miércoles la victoria por 6-5 sobre los Cardenales de San Luis.

Drew Gilbert llega al plato tras conectar un jonrón ante los Cardenales de San Luis, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Drew Gilbert llega al plato tras conectar un jonrón ante los Cardenales de San Luis, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

El primer jonrón de Gilbert fue ante Riley O’Brien (3-9) y remolcó a Grant McCray, que estaba en segunda.

Los Gigantes quedaron 7-6 en juegos que se fueron a entradas extra. Los Cardinals cayeron a 8-8.

El colombiano Reiver Sanmartín (3-0) se acreditó la victoria tras conseguir el último out en la novena. Joel Kuhnel logró su octavo salvamento pese a permitir un elevado de sacrificio de Thomas Saggese.

Jonah Cox aportó tres hits y dos bases robadas. También anotó una carrera e impulsó otra, ayudando a los Gigantes a ganar la serie de tres juegos.

Andrew Kizner sumó tres hits e impulsó una carrera para San Francisco.

Los Cardenales reaccionaron en la novena con dos carreras ante Dylan Smith, quien desperdició su quinto salvamento. Nolan Gorman recibió una base por bolas abriendo la entrada y Saggese se embasó con un sencillo dentro del cuadro. Con un out, el bateador emergente panameño Iván Herrera negoció otra base por bolas. El elevado de sacrificio de José Fermín impulsó una carrera y el sencillo del panameño Leo Bernal empató el juego 4-4.

El venezolano Anthony Molina lanzó cinco entradas y dos tercios en blanco para San Francisco antes de salir tras realizar 82 lanzamientos.

Por San Luis, el zurdo Matthew Liberatore permitió una carrera en seis entradas.

Jordan Walker registró su primera cmapaña 20-20 al robarse su 20ma base, su tope personal, en el cuarto inning. Lleva 28 jonrones.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la multitud durante el Abierto de Irlanda en el campo Trump International Golf Links en Doonbeg, Irlanda, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Peter Morrison)

La Reserva Federal sube las tasas por primera vez desde 2023 ante la persistente inflación en EEUU

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: Criterio Compartido saldrá cada 15 días

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: "Criterio Compartido" saldrá cada 15 días

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Los precios en una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

Las ventas minoristas en EEUU aumentaron en agosto tras bajar en julio

¿PETRÓLEO PARA CUBA BAJO VIGILANCIA? EEUU MANTIENE UN INUSUAL DESPLIEGUE DE AVIONES Y DRONES FRENTE A MÉXICO

¿PETRÓLEO PARA CUBA BAJO VIGILANCIA? EEUU MANTIENE UN INUSUAL DESPLIEGUE DE AVIONES Y DRONES FRENTE A MÉXICO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter