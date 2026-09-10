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Jones y Cruz conducen a Piratas a victoria 2-0 ante Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Jared Jones lanzó siete entradas con pelota de un solo hit, Oneil Cruz añadió un jonrón solitario y los Piratas de Pittsburgh se impusieron el jueves 2-0 a los Medias Blancas de Chicago, barridos en la serie de tres duelos.

El dominicano Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, vuelve a primera en el juego ante los Medias Blancas de Chicago, el jueves 10 de septiembre de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh)
El dominicano Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, vuelve a primera en el juego ante los Medias Blancas de Chicago, el jueves 10 de septiembre de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Los Medias Blancas lograron apenas dos hits y cayeron por octava vez en 11 partidos. La ventaja de Chicago en la cima de la División Central de la Liga Americana sobre Cleveland, que no jugó, se redujo a 1 1/2 juegos.

Jones (4-6), en la 40ma apertura de su carrera, otorgó bases por bolas al primer bateador en la tercera y la cuarta entradas pero llevó un intento de juego sin hits hasta la séptima, cuando Colson Montgomery lo echó a perder mediante un doble con dos outs.

Jones terminó la entrada, igualando la salida más larga de su carrera, y concluyó con ocho ponches. Luke Weaver lanzó una octava entrada en blanco y Mason Montgomery entró para apuntarse su 12do salvamento por los Piratas, que han ganado cuatro compromisos seguidos y nueve de 11.

Cruz conectó un jonrón por el jardín central en la cuarta entrada ante Erick Fedde (8-9) y le cargó una segunda carrera limpia en la octava, cuando pegó un sencillo para impulsar a Jared Triolo.

El cubano Miguel Vargas, de Chicago, llegó a tercera después de robarse la segunda y avanzar por un error en un tiro en la cuarta, pero se quedó allí luego de que Jones provocó tres elevados consecutivos.

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