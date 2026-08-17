Jonas Vingegaard pone fin a su temporada tras accidente en el Tour de Francia

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Vingegaard ganó el Giro de Italia —completando el pleno en su carrera de las tres Grandes Vueltas— y la carrera por etapas París-Niza en una exitosa primera mitad de la temporada, y luego se vio obligado a abandonar durante la 15.ª etapa del Tour de Francia hace un mes, mientras su gran rival Tadej Pogačar dominaba la carrera.

“Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha retrasado y no me es posible volver al máximo nivel en el próximo periodo”, explicó Vingegaard en un comunicado difundido por Team Visma-Lease a Bike.

Los únicos objetivos realistas para el danés de 29 años habrían sido la prueba de ruta de los campeonatos mundiales en Montreal el 27 de septiembre y la clásica de un día Giro de Lombardía el 10 de octubre.

“El enfoque está en prepararnos de manera óptima para los objetivos de la temporada 2027”, añadió el danés

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FUENTE: AP