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Jonas Brothers encabezarán el show del medio tiempo del inicio de temporada de la NFL en Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Los Jonas Brothers actuarán en el espectáculo del medio tiempo del partido inaugural de la temporada de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles en el Melbourne Cricket Ground, en Australia.

Kevin Jonas (izquierda), Joe Jonas y Nick Jonas llegan a la premier de Camp Rock 3 el lunes 10 de agosto de 2026 en The Walt Disney Studios en Burbank, California. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)
Kevin Jonas (izquierda), Joe Jonas y Nick Jonas llegan a la premier de "Camp Rock 3" el lunes 10 de agosto de 2026 en The Walt Disney Studios en Burbank, California. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP) AP

La NFL anunció a los artistas principales del show del medio tiempo el miércoles. El partido se transmitirá por Netflix en Estados Unidos el 10 de septiembre. Los Jonas Brothers formarán parte de la programación de entretenimiento del calendario internacional de la liga esta temporada, que abarca siete países y cuatro continentes.

“No podríamos estar más emocionados de actuar en el medio tiempo durante el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia. Tocar en el emblemático Melbourne Cricket Ground frente a unos aficionados australianos tan apasionados es un honor increíble”, manifestaron los Jonas Brothers en un comunicado.

Los Jonas Brothers —integrados por Nick, Joe y Kevin— han vendido más de 20 millones de álbumes y recientemente recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Tim Tubito, director sénior de presentación global de partidos y entretenimiento de la NFL, señaló que el primer partido de temporada regular de la liga en Australia es un hito para la NFL.

“Los Jonas Brothers son artistas globales cuya música conecta a distintas generaciones, lo que los convierte en los intérpretes ideales para ayudarnos a celebrar este partido histórico en Melbourne. Esperamos ofrecer una actuación de medio tiempo memorable para nuestros aficionados en Australia y para quienes lo vean en todo el mundo”, afirmó Tubito.

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