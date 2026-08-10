Jonah Koech pierde título de US y recibe suspensión de 3 años por dopaje sanguíneo

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ARCHIVO - Jonah Koech celebra después de ganar la final masculina de los 1,500 metros en el campeonato de atletismo de EE. UU. en Eugene, Oregón, el 2 de agosto de 2025. (Foto AP/Abbie Parr, Archivo) AP

La sanción para el atleta de 29 años, nacido en Kenia, llegó después de resultados anormales en lo que se conoce como su pasaporte biológico del atleta, una prueba de referencia que se realiza a los deportistas cuando ingresan al grupo sometido a controles antidopaje y con la que se comparan resultados posteriores.

La USADA indicó que las pruebas del pasaporte, que producen “biomarcadores sanguíneos” y se han utilizado desde 2009, son eficaces para detectar métodos de dopaje sanguíneo, como el uso de transfusiones y el uso de fármacos que aumentan la sangre, como la eritropoyetina (EPO).

Koech, quien llegó a Estados Unidos para ir a la universidad y se convirtió en ciudadano mientras participaba en el Programa de Atletas de Clase Mundial del Ejército de Estados Unidos, registró su mejor marca personal de 3 minutos, 30,17 segundos en los campeonatos nacionales del año pasado; luego fue al Mundial y terminó 13º.

La USADA señaló que las muestras anómalas se recolectaron durante los nacionales y que su suspensión se extenderá hasta julio de 2029, lo que lo dejaría inhabilitado para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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FUENTE: AP