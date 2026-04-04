Jokic anota 40, supera a Wembanyama y Nuggets vencen 136-134 en prórroga a Spurs

DENVER (AP) — Nikola Jokic anotó 40 puntos, repartió 13 asistencias y capturó ocho rebotes, Christian Braun sumó 21 unidades y los Nuggets de Denver vencieron a San Antonio 136-134 en tiempo extra el sábado para cortar la racha de 11 victorias consecutivas de los Spurs.

Victor Wembanyama (derecha), centro de los Spurs de San Antonio, busca pasar el balón mientras Aaron Gordon, delantero de los Nuggets de Denver, defiende durante el tiempo extra de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 4 de abril de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

Cameron Johnson anotó 17 puntos, Jamal Murray terminó con 15 puntos y 10 asistencias, y Aaron Gordon aportó 15 para los Nuggets.

Victor Wembanyama terminó con 34 puntos, 18 rebotes, siete asistencias y cinco tapones para los Spurs, que perdieron apenas por tercera vez en sus últimos 30 partidos.

Stephon Castle anotó 20 puntos para San Antonio, mientras que Devin Vassell y Julian Champagnie aportaron 18 cada uno para los Spurs.

Los Spurs tenían marca de 48-2 esta temporada en partidos en los que llegaron a tener ventajas de dos dígitos en el cuarto periodo.

Denver limitó a San Antonio a un 33% de acierto en tiros de campo el resto del camino y superó a los Spurs 40-27 en los últimos 14 minutos del partido, incluido el tiempo extra.

Jokic anotó 16 de sus puntos en esos últimos 14 minutos, mientras Denver limitó a Wembanyama a 1 de 4 en tiros de campo en ese lapso.

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

