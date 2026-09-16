Joao Pedro se baja de la selección de Brasil por lesión

Joao Pedro celebra tras marcar el segundo gol de Chelsea en el partido contra Hull City en la Liga Premier, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Dave Shopland) AP

La Confederación Brasileña de Fútbol informó el miércoles que el atacante de Chelsea sería reemplazado por Martinelli, de Fluminense.

Joao Pedro había sido convocado para los próximos partidos amistosos contra Australia e India después de que inesperadamente fue descartadi en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial de este año.

La confederación brasileña no indicó cuál es la lesión de Joao Pedro.

Ha tenido un inicio de temporada sobresaliente, con tres goles en seis partidos en todas las competiciones. Fue elegido jugador del mes de la Liga Premier en agosto.

Chelsea no ha confirmado la lesión de Joao Pedro, pero jugó el partido completo y anotó en el empate 2-2 con Hull el fin de semana pasado.

El Chelsea enfrenta al Brentford en su último partido antes de la pausa internacional el viernes.

Los partidos de Brasil contra Australia e India a finales de mes son los primeros tras su eliminación del Mundial al perder ante Noruega en los octavos de final.

Algunos se sorprendieron cuando Joao Pedro quedó fuera del Mundial pese a su gran nivel con Chelsea, que le valió ser nombrado jugador de la temporada del club.

El astro Neymar fue convocado, pero tuvo poco impacto y con apenas dos apariciones como suplente.

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FUENTE: AP