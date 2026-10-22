JJ Watt firma un contrato multianual para seguir como analista principal de la NFL en CBS

ARCHIVO - Foto del 13 de abril del 2025, el exjugador de la NFL J.J. Watt habla con el narrador Jim Manz durante el Masters. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo) AP

No solo resultó que Nantz estaba bien, aunque un poco adolorido, sino que el presidente de la división deportiva de CBS y Skydance tenía mejores noticias que darle. Lo nombró como el analista principal permanente de la cobertura de la NFL de CBS Sports.

El anuncio se hizo el jueves por la mañana, al mismo tiempo que Watt firmó un acuerdo multianual.

“Es un honor increíble y me llena de humildad”, dijo Watt en un video que publicó en redes sociales. “Solo hay cinco asientos para poder hacer esto. Aprecio su confianza en mí y me divierto muchísimo haciéndolo cada semana, y no puedo esperar para seguir haciéndolo”.

Watt se unió al narrador de jugada por jugada Jim Nantz y a la reportera a pie de campo Tracy Wolfson después de que Tony Romo se tomó una licencia tras su arresto el 23 de julio en Wisconsin. El exmariscal de campo de los Cowboys de Dallas declaró que no impugnará los cargos de operar un vehículo en estado de ebriedad.

CBS anunció el 2 de octubre que Romo no regresaría después de que ambas partes “acordaron separarse”. Romo había sido el analista principal de los partidos en la cobertura de la NFL de CBS desde 2017.

Watt y Nantz ya han tenido algunos momentos memorables en la cabina. La semana pasada, Watt mostró cómo los jugadores intentan proteger el balón de los defensivos que buscan aplicar el “Peanut Punch”, llamado así por el exback defensivo Charles “Peanut” Tillman. Nantz intentó golpear el balón para quitárselo a Watt, pero se golpeó con fuerza la muñeca contra el balón y de inmediato se agarró la mano.

Nantz se puso una bolsa de hielo después del medio tiempo y bromeó con que se había roto la muñeca, pero dijo en entrevistas esta semana que no se rompió nada. Es probable que Nantz esté en la cabina con Watt para el partido del domingo entre los Cincinnati Bengals y los Baltimore Ravens.

“He tenido un asiento en primera fila para ver el crecimiento de JJ como un comentarista de primer nivel, observándolo asumir este rol tal como lo hizo en su carrera como jugador de Salón de la Fama”, manifestó Berson en un comunicado. “Es perspicaz, entretenido, apasionado, meticuloso en su preparación y el compañero de equipo ideal. Tiene una capacidad única para ver las cosas y comunicarlas a aficionados de todos los niveles. Estamos encantados de que lidere nuestra cobertura de la NFL”.

Watt se incorporó a CBS Sports en 2023 como analista de estudio en “The NFL Today” tras una carrera de 12 años con los Texans de Houston y Cardinals de Arizona. Fue elegido tres veces Jugador Defensivo del Año de la NFL, seleccionado cinco veces al All-Pro y nombrado Hombre del Año Walter Payton de la NFL en 2017.

Watt pasó a la cabina en 2025 y narró partidos en el equipo número 2 con Ian Eagle y Evan Washburn antes de ascender al equipo principal esta temporada.

Es apenas el cuarto analista de CBS desde 1981. El miembro del Salón de la Fama John Madden ocupó el puesto de 1981 a 1993, cuando la cadena perdió los derechos de la NFL. Phil Simms asumió el lugar cuando CBS los recuperó en 1998 y se mantuvo hasta 2016 antes de que llegara Tony Romo.

Watt también estará en la cabina cuando CBS transmita el Super Bowl 62 en Atlanta en febrero de 2028.

“Nos vemos el domingo y nos vemos en el Super Bowl del próximo año”, dijo Watt para cerrar el video.

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FUENTE: AP