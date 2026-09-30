J.J. McCarthy llega a Giants con un camino incierto para ser su quarterback titular

La fecha en que entrará a un partido es una incógnita.
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EAST RUTHRFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — J.J. McCarthy ingresó en el campo con los Giants de Nueva York el miércoles vistiendo su nuevo jersey número 18, y practicó por primera vez desde que fue obtenido en un canje con Minnesota.
La fecha en que entrará a un partido es una incógnita.
El entrenador John Harbaugh ha reiterado que Jameis Winston será el quarterback titular el domingo contra Arizona. La gran pregunta ahora es cuánto tiempo seguirá Winston en ese papel.
Entregar una selección de quinta ronda después de perder a Jaxson Dart y al linebacker Brian Burns por lesiones de rodilla que terminaron sus temporadas sugiere que el cuerpo técnico y la directiva creen que McCarthy puede marcar la diferencia.
No dan pistas sobre qué tan pronto podría ocurrir eso.
“Ha sido bueno tenerlo aquí”, comentó Harbaugh. “Estoy entusiasmado. Es una oportunidad... Y quién sabe hacia dónde va o hacia dónde no va”.
Winston completó 14 de 22 pases para 118 yardas en una victoria 12-7 sobre Tennessee, su primera duelo como titular en lugar de Dart. Los Giants sumaron 238 yardas totales sin touchdowns y ganaron después de que el pateador novato Dominic Zvada conectó cuatro goles de campo y el safety Jevon Holland interceptó un envío de Cam Ward en la zona de anotación en el último minuto.
“Jameis hizo lo que tenía que hacer para ganar el último partido”, señaló Harbaugh. “Eso es realmente lo único que importa. No me voy a enredar con todo lo demás. Nuestro enfoque está en los Cardinals de Arizona. En ellos es en quienes invertimos nuestro tiempo. Para eso nos estamos preparando”.
McCarthy fue adquirido menos de 24 horas después del partido contra los Titans. Al preguntársele si sintió que Nueva York lo retó o le faltó al respeto por buscar a otro quarterback, Winston respondió que se siente “desafiado a mejorar cada día”.
“Tengo que jugar bien de todos modos”, manifestó Winston. “No importa quién esté en el edificio. Cuando eres el quarterback de los Giants, tienes que darle a tu equipo una oportunidad de ganar, y así es este negocio en el que estamos”.
McCarthy no estuvo disponible para los reporteros. Cada semana, los Giants hacen que su entrenador en jefe y su quarterback titular hablen en un podio el miércoles, además de abrir el vestidor.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
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