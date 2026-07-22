americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jim Jarvis impulsa la remontada y los Bravos vencen 7-6 a los Padres

ATLANTA (AP) — El novato Jim Jarvis conectó un doble productor de carrera al rincón del jardín derecho para darle la ventaja a Atlanta en una octava entrada de seis carreras, y los Bravos sobrevivieron a un susto en la novena para vencer 7-6 a los Padres de San Diego la noche del miércoles.

Jim Jarvis, de los Bravos de Atlanta, batea un doble productor en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el miércoles 22 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)
Jim Jarvis, de los Bravos de Atlanta, batea un doble productor en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el miércoles 22 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Con un out en la octava, el hondureño Mauricio Dubón pegó un sencillo ante el zurdo dominicano Wandy Peralta (1-1). Jarvis siguió con el doble que permitió que Dubón anotara desde la primera base para poner el 2-1.

Brewer Hicklen impulsó a Jarvis con un doble al jardín izquierdo. Ozzie Albies, Matt Olson, Austin Riley y Dominic Smith añadieron sencillos productores de carrera ante dominicano Randy Vásquez. Los Bravos conectaron siete de sus 14 imparables en el episodio.

El derecho cubano Víctor Mederos permitió un sencillo productor de carrera a Gavin Sheets y un triple de dos carreras a Fernando Tatis Jr. en la novena. Raisel Iglesias permitió un jonrón de dos carreras a Luis Rengifo antes de conseguir los dos últimos outs para su 20mo salvamento.

Dylan Lee (5-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras.

El derecho de San Diego Michael King abrió el juego con dos strikes a Drake Baldwin antes de llenar las bases con tres bases por bolas consecutivas. Un rodado a la primera base de Michael Harris II impulsó a Baldwin para una ventaja de 1-0 que se mantuvo hasta la séptima entrada.

King se recompuso para permitir una carrera, con cuatro bases por bolas y siete ponches en seis entradas.

Jackson Merrill empató el juego con un jonrón al jardín central ante Didier Fuentes en la séptima.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter