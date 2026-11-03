Jesús de Miguel, el trotamundos cuya muerte tras choque en un partido conmocionó al fútbol español

El delantero de Tenerife Jesús de Miguel (izquierda) disputa un balón durante el partido Andorra en la segunda división de España, el lunes 2 de noviembre de 2026. (AP Foto) AP

Sin embargo, la carrera de De Miguel fue como la de la mayoría de los jugadores. Fue un trotamundos que trabajó duro para convertir el deporte en un medio de vida, pasando de club en club en las divisiones inferiores de su país.

Nacido en Madrid en 1996, De Miguel comenzó con el equipo filial de Leganés en 2015, y desde allí el delantero saltó entre diversos clubes alrededor de la capital española.

Su temporada más exitosa como goleador llegó después de incorporarse al Castellón en 2023. Sus 16 goles fueron cruciales para ayudar al club a lograr el ascenso a la segunda división.

Tras una temporada con dificultades para marcar en la segunda categoría, De Miguel dejó la península en el verano de 2025 rumbo a Tenerife, ubicado en el archipiélago de las Islas Canarias de España.

De vuelta en la tercera división, volvió a brillar, con seis goles en los primeros cinco partidos. Luego anotó 11 veces en total y ayudó al equipo de azul y blanco a conseguir el ascenso.

Zurdo, de 1,9 metros (6 pies, 2 pulgadas) de estatura, De Miguel era un delantero tradicional, acostumbrado a pelear balones por alto.

De Miguel avanzaba el lunes por el centro del campo en el estadio de Tenerife en busca del balón, después de que un compañero hubiera despejado un pase en profundidad durante el tiempo añadido de un empate 2-2 con el FC Andorra.

Fue entonces cuando De Miguel recibió un golpe por sorpresa del arquero de Andorra, que salió de su área a toda prisa.

De Miguel se desplomó al suelo, se encogió sobre las rodillas y cayó boca arriba, con los brazos a los costados. Sufrió un paro cardíaco y falleció a la mañana siguiente en el hospital.

Tenía 30 años y dejó a una hija nacida el año pasado y a la madre de la niña.

El excompañero Fernando Román escribió en redes sociales que estaba devastado por la muerte de un amigo al que definió como “humilde, trabajador… y sobre todo eras buena persona”.

Román recordó unas vacaciones que hicieron juntos, el tiempo que pasaron con sus hijas, los buenos momentos que compartieron en una sala de escape.

“No me creo que que te hayas ido”, escribió. “No sabes lo que te voy a echar de menos. No te consideraba un amigo. Te consideraba uno más en mi familia”.

Tenerife informó que el cuerpo de Miguel sería trasladado a Navahermosa, en la provincia de Toledo, a petición de su familia, y que sus compañeros y directivos del club estarían presentes para una “último adiós".

“Pasaremos el luto, nos uniremos, se unirá toda la gente alrededor de este sentimiento, que nos hará estar mucho más unidos”, dijo el presidente del Tenerife Felipe Miñambres. Hay que hacerle el homenaje que se merece y, a partir de ahí, lo llevaremos siempre en el corazón".

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FUENTE: AP