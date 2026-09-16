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Jesse dice que se tomará una pausa en la música, promete cumplir sus compromisos con Joy

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras más de dos décadas juntos, Jesse ha decidido tomarse una pausa de la música y su dúo con su hermana Joy.

Jesse Huerta, izquierda y Joy Huerta de Jesse & Joy llegan a la 26.ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)
Jesse Huerta, izquierda y Joy Huerta de Jesse & Joy llegan a la 26.ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió el martes en redes sociales. “Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”.

Jesse destacó que la música es una parte esencial de su vida, pero requiere otro ritmo en este momento.

En otra publicación, Jesse señaló que todos sus compromisos con el dúo hasta el 5 de diciembre serán cumplidos, incluyendo su próximo concierto del 21 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Contarán conmigo, mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón”, señaló.

Joy no incluyó publicaciones adicionales en sus redes sociales tras el anuncio de Jesse.

El dúo mexicano-estadounidense, integrado por los hermanos Jesse y Joy Huerta, lanzó su álbum debut “Esta es mi vida” en 2006, al que le siguieron discos como “¿Con quién se queda el perro?”, “Un besito más” y “Lo que nos faltó decir”. Han sido galardonados con seis Latin Grammy, incluyendo mejor nuevo artista, así como canción del año por “¡Corre!”.

FUENTE: AP

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