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Jeremy Peña y Jordan Álvarez pegan jonrones y Astros vencen 4-2 a Reales

HOUSTON (AP) — El dominicano Jeremy Peña conectó jonrones en sus dos primeros turnos al bate y el cubano Yordan Álvarez disparó su cuadrangular 39 para guiar la noche del martes a los Astros de Houston a una victoria por 4-2 sobre los Reales de Kansas City.

El bateador designado de los Astros de Houston, Yordan Álvarez (derecha), celebra con Jeremy Peña tras conectar un jonrón durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City en Houston, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)
El bateador designado de los Astros de Houston, Yordan Álvarez (derecha), celebra con Jeremy Peña tras conectar un jonrón durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City en Houston, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ashley Landis) AP

Los Astros retomaron el rumbo después de ser barridos en tres juegos por Tampa Bay el fin de semana.

Peña mandó el primer lanzamiento de Michael Wacha por encima de la barda para su primer jonrón desde el 30 de agosto.

Había un out en la tercera entrada cuando volvió a conectar ante Wacha (9-9), un batazo a las gradas para poner el marcador 2-0 y darle su quinto juego de múltiples jonrones en su carrera.

Los Astros ganaban por una carrera cuando Peña pegó un sencillo con dos outs en la quinta. Álvarez siguió con su elevado jonrón al jardín derecho.

AJ Blubaugh y el dominicano Bryan Abreu lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras antes de que Josh Hader aceptara un hit en una novena sin anotaciones para cerrar el juego y conseguir su salvamento 26.

El abridor de Houston, Hunter Brown (6-3), permitió dos hits y una carrera, y empató su máximo de la temporada con 10 ponches en cinco entradas.

Había permitido apenas un hit cuando otorgó base por bolas a Isaac Collins con dos outs en la quinta. Collins se robó la segunda base antes de que el doble de Carter Jensen al jardín izquierdo lo enviara al plato.

Vinnie Pasquantino conectó un jonrón ante Bennett Sousa con dos outs en la sexta para acercar a los Reales a 4-2.

Wacha permitió cuatro hits y cuatro carreras en seis entradas.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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