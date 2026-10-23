Jefe sindical llama "bomba nuclear" a tope salarial de MLB antes de la Serie Mundial

Bruce Meyer, líder interino del sindicato de peloteros de las mayores, habla antes del primer juego de la Serie Mundial, el viernes 23 de octubre de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf) AP

El viernes, poco antes de que los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay inauguraran la primera Serie Mundial en 35 años entre equipos de nóminas reducidas, ubicados en la mitad inferior del gasto en las Grandes Ligas, el director de la asociación de jugadores Bruce Meyer se reunió con la prensa, cerca del dugout de primera base del American Family Field.

Por separado pero en la misma sede, Manfred habló también con los periodistas.

El contrato colectivo del béisbol vence el 1 de diciembre, y se espera que la administración imponga de inmediato un cierre patronal a los jugadores. Esa interrupción de labores podría amenazar el inicio de los entrenamientos de pretemporada el 9 de febrero y el día inaugural el 24 de marzo.

“Es un poco triste que la liga y los dueños, una vez más, se hayan estado enfocando no en la grandeza del juego, no en la grandeza de los peloteros, no en la grandeza de los playoffs, sino que se han enfocado básicamente en decirles a los consumidores de su producto que su producto está roto”, expresó Meyer.

Milwaukee ocupaba 19no puesto en nómina al 31 de agosto y Tampa Bay el 25to. Los Cerveceros, en la Serie por primera vez desde 1982, buscan su primer título, al igual que los Rays.

“Han pasado 40 años desde que estamos aquí. Una vez cada 40 años no es suficiente”, afirmó Manfred. “No es que ningún mercado pequeño pueda ganar; sólo que es bastante raro”.

Tres equipos de baja nómina llegaron este año a la Serie de Campeonato de Liga: Tampa Bay eliminó a Cleveland, que tiene el roster más modesto, en la Liga Americana. Milwaukee eliminó a los adinerados Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores.

Meyer señaló que el éxito de estos equipos demuestra que el sistema económico actual funciona.

“No hay ninguna razón para que los Piratas no puedan hacer lo que han hecho los Cerveceros o lo que han hecho los Rays. Ninguna en absoluto, ¿verdad?”, sostuvo.

Milwaukee ocupa el 30mo sitio entre los equipos de las mayores en tamaño de mercado y Tampa Bay el 15to. Mientras el sindicato apunta a esto como evidencia de que el sistema actual está funcionando, Manfred alega que los enfrentamientos mostraron por qué se necesita un cambio.

“Nadie dijo jamás que las diferencias económicas determinen absolutamente los resultados”, comentó. “Si miras los datos, nuestros mercados más grandes tienen una ventaja estadísticamente muy significativa en términos de llegar a los playoffs y avanzar más en la postemporada”.

La propuesta de las Grandes Ligas limitaría el gasto en 2027 a 245,3 millones de dólares usando cifras de nómina para el impuesto de lujo, y restringiría a un jugador a 15% de la nómina de un equipo.

Los agentes libres estarían limitados a 265 millones de dólares por seis temporadas, muy por debajo del contrato récord de Juan Soto: 765 millones de dólares por 15 años con los Mets de Nueva York.

Debido a que todas las propuestas de la administración están vinculadas con un tope, Meyer afirmó que “el resto es una farsa”. Esas propuestas han incluido otorgar a algunos jugadores la agencia libre un año antes, acortar las temporadas a 154 juegos y añadir encuentros de postemporada.

“Ésta sería una negociación difícil incluso sin su exigencia de la bomba nuclear del tope salarial”, dijo Meyer. “Esta idea de que los dueños necesitan un tope y que un tope de alguna manera garantizaría esta utopía de equilibrio competitivo y participación de los fanáticos, simplemente no es cierta. No tiene ningún sentido.

“Deberíamos estar valorando y promoviendo las cosas que tenemos ahora en lugar de derribarlas”.

Las mayores propusieron un tope salarial en 1994, y eso derivó en una huelga de siete meses y medio que provocó que la Serie Mundial se cancelara por primera vez en 90 años.

“Primero, tenemos un nivel sin precedentes de unanimidad entre los dueños de que esto es algo que necesitamos hacer, que necesitamos colocarnos en posición de operar como todos los demás grandes deportes profesionales en Norteamérica”, declaró Manfred. “Segundo, y aún más importante para mí, nuestras encuestas entre aficionados —y las hacemos con regularidad— se han movido con fuerza en la dirección de que tenemos un problema y de que nuestros fanáticos ven un tope salarial como la respuesta a ese problema”.

Meyer desestimó el argumento de que un tope beneficiaría el equilibrio competitivo.

“Todo esto en realidad se trata de su deseo de ganar más dinero y aumentar el valor de las franquicias, que no tienen que compartir con los jugadores”, afirmó. “No se trata del equilibrio competitivo. No se trata de que los equipos no tengan esperanza. Se trata, otra vez, de su deseo —que han tenido durante décadas— de contar con un sistema que suprima artificialmente los salarios de los jugadores y su libertad de movimiento, elimine las garantías de los peloteros y limite la flexibilidad en muchas áreas distintas, desmantele el sistema de ingreso de amateurs. El resto es una farsa”.

¿Extender el contrato actual por un año?

Meyer dijo que sería complicado extender por otra temporada el contrato vigente de cinco años que está por vencer.

“Supongo que cualquier cosa es posible. No ha habido ninguna conversación sobre eso”, indicó. “No parece que les guste el sistema actual, así que no estoy seguro de por qué aceptarían continuar con eso. Incluso, teóricamente, si las partes acuerdan: sigamos con alguna versión del statu quo, es más fácil decirlo que hacerlo.

"¿Qué pasa con el salario mínimo? ¿Qué pasa con los ingresos del impuesto de lujo? ¿Qué pasa con el fondo previo al arbitraje?”.

Los jugadores han propuesto ampliar la agencia libre y los derechos de arbitraje salarial, además de casi duplicar el salario mínimo de las Grandes Ligas e incrementar el dinero que los equipos con mayores ingresos comparten con los clubes menos pudientes.

“Bruce Meyer no está preparado para un acuerdo de statu quo y el hecho es que ha planteado muchas exigencias sobre mejoras que quieren”, dijo Manfred.

Negociaciones para el béisbol olímpico en 2028 lucen estancadas

Las partes han estado conversando sobre la posibilidad de que los peloteros de las Grandes Ligas participen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

“Hay ciertas cosas a las que creemos que los jugadores deberían tener derecho, cosas que esperan al nivel de atleta que son”, explicó Meyer. “Por ahora, no estamos satisfechos”.

Manfred dijo que el trabajo sobre el calendario de 2028 normalmente comenzaría en enero. Se contempla una pausa extendida del Juego de Estrellas para permitir que los jugadores de Grandes Ligas participen en los Juegos Olímpicos.

Investigación federal sobre dueño de Dodgers

Manfred dijo que el deporte está prestando atención a una pesquisa sobre el dueño de los Dodgers, Mark Walter, por parte de la Fiscalía Federal en Manhattan y la Comisión de Bolsa y Valores, tras una denuncia de un informante sobre presuntos préstamos tergiversados entre empresas dentro de su cartera de negocios.

“Como siempre, cuando tenemos una investigación —fuerzas del orden externas, lo que sea—, la monitoreamos, y ahí es donde estamos ahora mismo”, señaló Manfred.

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FUENTE: AP