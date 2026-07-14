Jefe de la NASA visita el cosmódromo ruso para el despegue de una tripulación de EEUU y Rusia

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El cohete Soyuz se ve colocado en posición en la plataforma de lanzamiento 31 en el Cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, el sábado 11 de julio de 2026. (Bill Ingalls/NASA via AP) AP

El viaje de Isaacman al cosmódromo de Baikonur, arrendado por Rusia, en Kazajistán, era la primera visita de un jefe de la NASA en ocho años.

Durante la reunión del lunes con la tripulación, Isaacman agradeció a la corporación espacial estatal rusa, Roscosmos, sus esfuerzos para preparar la misión, y señaló que “el trabajo integrado realizado durante los últimos meses refleja el profesionalismo y la dedicación de todos los involucrados”.

Isaacman también se reunió con el jefe de Roscosmos, Dmitry Bakanov, antes del lanzamiento del astronauta de la NASA Anil Menon y sus compañeros rusos Pyotr Dubrov y Anna Kikina. Estaba previsto que despegaran a bordo de la Soyuz MS-29 de Roscosmos para una estancia de ocho meses en la Estación Espacial Internacional.

La misión es el primer vuelo espacial de Menon y el segundo para Dubrov y Kikina.

El trío se unirá a los astronautas de la NASA Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams; a la astronauta de la Agencia Espacial Europea Sophie Adenot, y a los cosmonautas de Roscosmos Sergei Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev y Andrei Fedyaev.

Rusia y Estados Unidos, antes acérrimos rivales en la carrera espacial durante la Guerra Fría, cooperan en la estación espacial y en otros proyectos. Esa relación se vio empañada por tensiones después de que Moscú enviara tropas a Ucrania en 2022, pero Washington y Moscú han seguido trabajando juntos, con tripulaciones de Estados Unidos y Rusia volando al puesto orbital en las naves espaciales de cada país.

Los planes de una cooperación más amplia, incluida una posible participación rusa en el programa Artemis de la NASA para la investigación lunar, se han venido abajo. A medida que Rusia se ha vuelto cada vez más dependiente de China para sus exportaciones de energía y para la importación de tecnología clave en medio de las sanciones occidentales, Roscosmos ha iniciado la cooperación con China en su posible misión lunar. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP