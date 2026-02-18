Jefe del Comando Sur de EEUU visita Caracas y se reúne con presidenta encargada de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda a trabajadores petroleros y simpatizantes del gobierno en el Palacio de Miraflores, en una manifestación en apoyo a la reforma petrolera para flexibilizar el control estatal y abrir la industria a la inversión privada y extranjera, el jueves 29 de enero de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Donovan, junto a Laura Dogu, la principal diplomática de Estados Unidos en Venezuela, sostuvieron “reuniones productivas” con Rodríguez, entre otros altos funcionarios venezolanos, informó la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela en su cuenta en la red social X.

Donavan y Dogu estuvieron acompañados por el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire, se informó.

Durante el encuentro, los funcionarios estadounidenses “reiteraron el compromiso de los Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental”, destacó la representación estadounidense en un comunicado.

“Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del Presidente Donald Trump —particularmente la estabilización de Venezuela— y en la importancia de una seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”, agregó el escrito.

Además de Rodríguez, el jefe militar estadounidense se reunió con el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y el ministro de Interiores, Diosdado Cabello, confirmó el ministro de Comunicación e Información venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela también en X.

“Ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”, acotó Pérez Pirela.

“El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes”, agregó el ministro.

Aunque Rodríguez ha criticado vehementemente la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, desde que asumió el cargo ha promovido la reanudación de lazos diplomáticos, energéticos y comerciales, entre otros.

Luego de su captura, Maduro fue trasladado a Nueva York y el 5 de enero compareció ante un tribunal en Nueva York para enfrentar los cargos de narcoterrorismo de los que le acusa el gobierno de Trump. El depuesto mandatario se declaró no culpable.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

FUENTE: AP