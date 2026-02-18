americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jefe del Comando Sur de EEUU visita Caracas y se reúne con presidenta encargada de Venezuela

CARACAS (AP) — El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió el miércoles en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para avanzar en una agenda de cooperación bilateral casi siete semanas después de la incursión estadounidense que depuso y capturó al exmandatario Nicolás Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda a trabajadores petroleros y simpatizantes del gobierno en el Palacio de Miraflores, en una manifestación en apoyo a la reforma petrolera para flexibilizar el control estatal y abrir la industria a la inversión privada y extranjera, el jueves 29 de enero de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda a trabajadores petroleros y simpatizantes del gobierno en el Palacio de Miraflores, en una manifestación en apoyo a la reforma petrolera para flexibilizar el control estatal y abrir la industria a la inversión privada y extranjera, el jueves 29 de enero de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Donovan, junto a Laura Dogu, la principal diplomática de Estados Unidos en Venezuela, sostuvieron “reuniones productivas” con Rodríguez, entre otros altos funcionarios venezolanos, informó la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela en su cuenta en la red social X.

Donavan y Dogu estuvieron acompañados por el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire, se informó.

Durante el encuentro, los funcionarios estadounidenses “reiteraron el compromiso de los Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental”, destacó la representación estadounidense en un comunicado.

“Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del Presidente Donald Trump —particularmente la estabilización de Venezuela— y en la importancia de una seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”, agregó el escrito.

Además de Rodríguez, el jefe militar estadounidense se reunió con el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y el ministro de Interiores, Diosdado Cabello, confirmó el ministro de Comunicación e Información venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela también en X.

“Ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”, acotó Pérez Pirela.

“El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes”, agregó el ministro.

Aunque Rodríguez ha criticado vehementemente la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, desde que asumió el cargo ha promovido la reanudación de lazos diplomáticos, energéticos y comerciales, entre otros.

Luego de su captura, Maduro fue trasladado a Nueva York y el 5 de enero compareció ante un tribunal en Nueva York para enfrentar los cargos de narcoterrorismo de los que le acusa el gobierno de Trump. El depuesto mandatario se declaró no culpable.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter